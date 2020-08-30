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足球／Nike宣布解約 內馬爾要轉投Puma？

中央社 / 里約熱內盧29日綜合外電報導
內馬爾。 法新社
內馬爾。 法新社

耐吉公司（Nike）表示，已和28歲的巴西足球巨星內馬爾Neymar）解除長達15年的贊助合約。Nike從內馬爾年僅13、才剛嶄露頭角之際，就與他簽下長約。

Nike發言人貝尼狄克（Josh Benedek）在發給法新社的電郵中表示：「我可以證實內馬爾不再是Nike的運動員。」但他並未多做說明。

媒體報導指出，內馬爾正和Nike的德國對手彪馬（Puma）洽談合約。

根據巴西媒體UOL報導，內馬爾和Nike在價碼方面談不攏，續約才會破局。報導還說，Nike和內馬爾經紀人洽談，數月前就出現問題。

內馬爾團隊未回覆記者詢問；記者詢問Puma是否正和內馬爾洽談簽約，也尚未獲得回覆。

內馬爾效力的法國巴黎聖傑曼隊（ParisSaint-Germain）最近才痛失歐洲冠軍聯賽（ChampionsLeague）冠軍，惜敗拜仁慕尼黑（Bayern Munich）。

2017年巴黎聖傑曼以2.22億歐元的天價，把他從巴塞隆納隊（Barcelona）挖來，這至今仍是史上最高的轉會費。

根據「富比世」（Forbes）雜誌排名，內馬爾是全球收入第7高的名人，今年包括代言在內，收入高達9550萬美元。

內馬爾 巴塞隆納 Neymar

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