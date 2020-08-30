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足球／向下扎根計畫 迷你足球前進台中

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
小球員場上拚勁十足。圖／迷你足球協會提供
小球員場上拚勁十足。圖／迷你足球協會提供

台中市清水國小足球隊奪下今年國小世界盃男子冠軍，讓台中市政府更加篤定推廣幼兒足球的決心，今年「109學年度迷你足球賽」台中站賽事持續在市政府市政大樓中央川堂舉辦；今年報名隊伍數也有小幅成長，在少子化及疫情的影響下實屬不易。

台中市政府體育局局長李昱叡表示，市長盧秀燕對於基層足球的關心從不曾間斷過，除了三級足球基層發展外，今後對於幼兒足球的發展也積極重視，未來將籌劃各階層優秀的足球選手留在台中家鄉，同時也構思規劃增加學校足球師資需求，讓台中小孩在高中或大學畢業後繼續留在本地回饋鄉里。

目前台中的國小至高中加上俱樂部約有105支球隊，李昱叡提到，未來台中市政府規劃搭配「山海屯足球發展連線」計畫，也配合體育署及中華民國足球協會還有迷你足球協會等中央部會及民間組織，將足球推廣至大台中29個行政區均衡發展。

除了政府資源外，李昱叡強調，推廣足球也極需要民間企業大力支持，市府將透過「體育發展基金會」媒合適合的企業共同為台中的三級足球發展而努力。

今年迷你足球賽以遊戲為主、競技為輔，將孩童分為6歲（U6）幼兒組及8歲（U8）國小組，除設計安全及趣味性規則，場地也設有充氣式圍欄、人造草皮球場，周邊還有體適能檢測服務及趣味足球攤位等；力挺幼兒足球不遺餘力的民間企業如雲豹能源科技及舒跑運動飲料也出席開球儀式，雲豹能源派代表捐贈足球給每支冠軍隊伍的MVP，維他露集團總顧問莊正祿也提供充足的舒跑運動飲料給小小球員暢飲。

小球員射門得分後興奮之情溢於言表。圖／迷你足球協會提供
小球員射門得分後興奮之情溢於言表。圖／迷你足球協會提供
台中市副市長令狐榮達致詞。圖／迷你足球協會提供
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