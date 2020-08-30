快訊

影／隔2天知本金聯世紀酒店再傳火警 百餘房客渾然不知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／本季23戰全勝 約克維奇辛辛那提平蠻牛紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約克維奇在辛辛那提名人賽奪冠。路透
約克維奇在辛辛那提名人賽奪冠。路透

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的完美戰績仍是進行式，他今天在辛辛那提名人賽最終戰以1：6、6：3、6：4逆轉加拿大巨砲洛尼奇（Milos Raonic），迎接個人第35座名人賽金盃，同時帶著本季23戰全勝的漂亮數據挑戰美網

憑藉今天金盃，小約名人賽奪冠數追上「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），他說：「保持理智對我的身體和心理是挑戰，而且要一直維持高檔，直到打下金盃。當然，今年維持不敗讓我對每場比賽都有更多信心。」

除賽前累積本季22戰全勝，小約面對2016年溫布頓亞軍洛尼奇也有11戰全勝的完美戰績，兩項數據也反應在最終結果，洛尼奇雖花30分鐘拿下首盤，但沒能乘勝追擊，讓小約成為2小時大戰的勝家。

小約2018年迎接個人第一座辛辛那提金盃，成為史上第一位集滿所有1000分名人賽冠軍的球員，今天他再創下新紀錄，成為每場名人賽至少拿過2冠的網壇第一人。

連洛尼奇都對小約本季成績喊不可思議，「23戰全勝，那是什麼？誠實的說，如果能以3勝全勝開啟賽季，我就很開心了。」

今年受新冠肺炎疫情影響，辛辛那提網賽從辛辛那提移師紐約，和美網在同樣場地舉行，避免球員移動增加染疫風險，維持不敗金身的小約下一步當然是挑戰生涯第18座大滿貫；由於納達爾和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）都缺席今年美網，小約成唯一參賽的「三巨頭」成員。

美網 納達爾 Roger Federer

延伸閱讀

網球／保護球員權益 約克維奇擬號召成立新協會

辛辛那提網賽／一度躺地接受治療 約克維奇帶傷晉16強

辛辛那提網賽／球王脖子疼！約克維奇棄雙打

美網／自辦比賽遭批 約克維奇反擊媒體獵巫

相關新聞

網球／本季23戰全勝 約克維奇辛辛那提平蠻牛紀錄

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的完美戰績仍是進行式，他今天在辛辛那提名人賽最終戰以1：6、...

運動產業前景看好 運彩分析師證照直播主、博士搶考照

運動分析師證照愈來愈受到重視，由中華民國運動賽事分析師協會舉辦的證照講習與證照考試，就連攻讀財經博士班的講師都來報名，而這次考試中比較特別的有許多直播主與展場主持人，他們都希望獲得更多的專業知識以及認

網球／保護球員權益 約克維奇擬號召成立新協會

在美國網球公開賽開打前夕，全球職業網球男運動員收到了一封來自由現任球王約克維奇與加拿大選手帕斯皮席（Vasek Posp...

辛辛那提網賽／化解18破發點 大坂直美復賽奪爭冠門票

在撤回退賽宣言後，前日本混血球后大坂直美今天凌晨在辛辛那提名人賽女單四強賽面對比利時好手梅騰絲（Elise Merten...

足球／內馬爾幫巴黎扮說客 招攬梅西

效力西甲巴塞隆納隊的阿根廷足球巨星梅西，將會在近日親自宣布離隊與未來動向，而過去曾與梅西在巴薩合作過的內馬爾，昨天也傳出...

自由車／車隊更名後首出賽 馮俊凱參與兩場歐巡單日賽

第73屆馬托蒂盃（Trofeo Matteotti）及第17屆潘塔尼紀念賽（Memorial Marco Pantani...

羽球／BWF濃縮賽程 本季最後6站集中2地舉行

世界羽球聯盟（BWF）宣布本季更新後的賽程，今年最後9場賽事將濃縮成6場，並集中在2個國家舉辦，其中一地是10月將舉辦湯...

足球／梅西想轉隊 穆勒打趣稱拜仁慕尼黑沒錢

拜仁慕尼黑前鋒穆勒今天打趣說，即使巴塞隆納的梅西獲得自由身，拜仁慕尼黑也沒有足夠的錢能簽下他

辛辛那提網賽／不退賽了 大坂直美：訴求已被關注

前日本世界球后大坂直美，在昨天宣布力挺黑人平權運動將退出辛辛那提網賽女單四強賽後，大會也宣布將賽事暫停一天表達支持平權立...

運動菁英育才計畫名單公布 針對六大需求挹注資源

財團法人體育運動發展促進基金會主導的「運動菁英育才計畫」，自106年起每年提供18歲以下選手相關資源贊助，照顧年輕選手，...

足球／將梅西帶到巴黎連線 傳內馬爾親自致電招攬

效力西甲巴塞隆納的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），在近日向母隊表達離隊意願後，引發足球圈的搶人大戰，其中...

熱門新聞

NBA／「黑豹」罹癌病逝 詹姆斯悼念：2020是怎麼了？

路跑／為丈夫籌醫藥費 印度六旬婦赤腳跑路跑賽奪冠

NBA／同為灌籃大賽評審 韋德發合照悼念「黑豹」

日職／張奕先發對羅德 7.2局失4分吞第二敗

NBA／右膝半月板撕裂 波爾辛吉斯賽季報銷

日職／104球、7.2局都寫新高 張奕挨轟吞敗投

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。