網球／本季23戰全勝 約克維奇辛辛那提平蠻牛紀錄

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的完美戰績仍是進行式，他今天在辛辛那提名人賽最終戰以1：6、6：3、6：4逆轉加拿大巨砲洛尼奇（Milos Raonic），迎接個人第35座名人賽金盃，同時帶著本季23戰全勝的漂亮數據挑戰美網。

憑藉今天金盃，小約名人賽奪冠數追上「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），他說：「保持理智對我的身體和心理是挑戰，而且要一直維持高檔，直到打下金盃。當然，今年維持不敗讓我對每場比賽都有更多信心。」

除賽前累積本季22戰全勝，小約面對2016年溫布頓亞軍洛尼奇也有11戰全勝的完美戰績，兩項數據也反應在最終結果，洛尼奇雖花30分鐘拿下首盤，但沒能乘勝追擊，讓小約成為2小時大戰的勝家。

小約2018年迎接個人第一座辛辛那提金盃，成為史上第一位集滿所有1000分名人賽冠軍的球員，今天他再創下新紀錄，成為每場名人賽至少拿過2冠的網壇第一人。

連洛尼奇都對小約本季成績喊不可思議，「23戰全勝，那是什麼？誠實的說，如果能以3勝全勝開啟賽季，我就很開心了。」

今年受新冠肺炎疫情影響，辛辛那提網賽從辛辛那提移師紐約，和美網在同樣場地舉行，避免球員移動增加染疫風險，維持不敗金身的小約下一步當然是挑戰生涯第18座大滿貫；由於納達爾和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）都缺席今年美網，小約成唯一參賽的「三巨頭」成員。