網球／西南公開賽女單決賽 大坂直美左腿拉傷棄賽

日本女網名將大坂直美宣布，由於左腿後肌拉傷，今天登場的WTA西南公開賽（Western & Southern Open）決賽她已棄賽。

這意味，大坂直美預定迎戰的白俄羅斯女將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）不戰而勝，輕鬆封后。

大坂表示：「很遺憾今天不得不因傷棄賽。」她仍預定31日晚在美國網球公開賽（US Open）首輪，迎戰同胞選手土居美咲（Misaki Doi）。

大坂說：「昨天在第2盤搶七時，我拉傷了左後腿肌，昨晚並未如我所願康復。」

大坂昨天在4強賽擊敗比利時好手梅丹斯（EliseMertens）晉級決賽，預定29日迎戰曾2度在澳洲公開賽封后的白俄女將艾薩蘭卡。

大坂在日本出生，父親是海地人，母親是日本人。這位兩座大滿貫金盃得主26日發表聲明指出，為了抗議29歲非裔男子布雷克（Jacob Blake）8月23日在威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）遭警察槍擊受重傷，宣布退出西南公開賽女單4強賽。

但在世界女子職業網球協會（WTA）與世界職業網球協會（ATP）當局以布雷克遭槍擊引發眾怒為由，宣布將所有4強賽延後至28日比賽後，大坂又改變心意，決定繼續打4強賽。