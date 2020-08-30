網球／西南公開賽女單決賽 大坂直美左腿拉傷棄賽

中央社 / 紐約29日綜合外電報導
大坂直美。美聯社
大坂直美。美聯社

日本女網名將大坂直美宣布，由於左腿後肌拉傷，今天登場的WTA西南公開賽（Western & Southern Open）決賽她已棄賽。

這意味，大坂直美預定迎戰的白俄羅斯女將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）不戰而勝，輕鬆封后。

大坂表示：「很遺憾今天不得不因傷棄賽。」她仍預定31日晚在美國網球公開賽（US Open）首輪，迎戰同胞選手土居美咲（Misaki Doi）。

大坂說：「昨天在第2盤搶七時，我拉傷了左後腿肌，昨晚並未如我所願康復。」

大坂昨天在4強賽擊敗比利時好手梅丹斯（EliseMertens）晉級決賽，預定29日迎戰曾2度在澳洲公開賽封后的白俄女將艾薩蘭卡。

大坂在日本出生，父親是海地人，母親是日本人。這位兩座大滿貫金盃得主26日發表聲明指出，為了抗議29歲非裔男子布雷克（Jacob Blake）8月23日在威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）遭警察槍擊受重傷，宣布退出西南公開賽女單4強賽。

但在世界女子職業網球協會（WTA）與世界職業網球協會（ATP）當局以布雷克遭槍擊引發眾怒為由，宣布將所有4強賽延後至28日比賽後，大坂又改變心意，決定繼續打4強賽。

大坂直美 羅斯 比利

延伸閱讀

協助大選選務與警察改革 NBA擴大參與社會

米契爾慷慨解囊 提供槍擊事件受害家庭教育基金

辛辛那提網賽／化解18破發點 大坂直美復賽奪爭冠門票

警槍傷非裔男成癱 華府萬人示威籲終結種族不公

相關新聞

運動產業前景看好 運彩分析師證照直播主、博士搶考照

運動分析師證照愈來愈受到重視，由中華民國運動賽事分析師協會舉辦的證照講習與證照考試，就連攻讀財經博士班的講師都來報名，而這次考試中比較特別的有許多直播主與展場主持人，他們都希望獲得更多的專業知識以及認

網球／保護球員權益 約克維奇擬號召成立新協會

在美國網球公開賽開打前夕，全球職業網球男運動員收到了一封來自由現任球王約克維奇與加拿大選手帕斯皮席（Vasek Posp...

辛辛那提網賽／化解18破發點 大坂直美復賽奪爭冠門票

在撤回退賽宣言後，前日本混血球后大坂直美今天凌晨在辛辛那提名人賽女單四強賽面對比利時好手梅騰絲（Elise Merten...

足球／內馬爾幫巴黎扮說客 招攬梅西

效力西甲巴塞隆納隊的阿根廷足球巨星梅西，將會在近日親自宣布離隊與未來動向，而過去曾與梅西在巴薩合作過的內馬爾，昨天也傳出...

自由車／車隊更名後首出賽 馮俊凱參與兩場歐巡單日賽

第73屆馬托蒂盃（Trofeo Matteotti）及第17屆潘塔尼紀念賽（Memorial Marco Pantani...

羽球／BWF濃縮賽程 本季最後6站集中2地舉行

世界羽球聯盟（BWF）宣布本季更新後的賽程，今年最後9場賽事將濃縮成6場，並集中在2個國家舉辦，其中一地是10月將舉辦湯...

足球／梅西想轉隊 穆勒打趣稱拜仁慕尼黑沒錢

拜仁慕尼黑前鋒穆勒今天打趣說，即使巴塞隆納的梅西獲得自由身，拜仁慕尼黑也沒有足夠的錢能簽下他

辛辛那提網賽／不退賽了 大坂直美：訴求已被關注

前日本世界球后大坂直美，在昨天宣布力挺黑人平權運動將退出辛辛那提網賽女單四強賽後，大會也宣布將賽事暫停一天表達支持平權立...

運動菁英育才計畫名單公布 針對六大需求挹注資源

財團法人體育運動發展促進基金會主導的「運動菁英育才計畫」，自106年起每年提供18歲以下選手相關資源贊助，照顧年輕選手，...

足球／將梅西帶到巴黎連線 傳內馬爾親自致電招攬

效力西甲巴塞隆納的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），在近日向母隊表達離隊意願後，引發足球圈的搶人大戰，其中...

熱門新聞

NBA／「黑豹」罹癌病逝 詹姆斯悼念：2020是怎麼了？

路跑／為丈夫籌醫藥費 印度六旬婦赤腳跑路跑賽奪冠

NBA／同為灌籃大賽評審 韋德發合照悼念「黑豹」

日職／張奕先發對羅德 7.2局失4分吞第二敗

NBA／右膝半月板撕裂 波爾辛吉斯賽季報銷

日職／104球、7.2局都寫新高 張奕挨轟吞敗投

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。