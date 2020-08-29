運動產業前景看好 運彩分析師證照直播主、博士搶考照

運動分析師證照愈來愈受到重視，由中華民國運動賽事分析師協會舉辦的證照講習與證照考試，就連攻讀財經博士班的講師都來報名，而這次考試中比較特別的有許多直播主與展場主持人，他們都希望獲得更多的專業知識以及認證，能在自己的職場領域做更大的發揮。

中華民國運動賽事分析師協會在8月29、30兩天於台灣文創訓練中心-台北松江館舉行「運動分析師丙級證照講習考試」。協會理事長張宏韶表示：「從去年辦理第一屆證照考試後，這一年來，本會除了在校園進行演講及校園證照的推廣外，也開始與各大學進行相關產學合作。而本會將持續推行運動分析證照，以期待台灣能與歐美國家一樣，藉由運動分析師的證照來推動新一塊運動產業的藍海。」

這次錄取30人核發運動分析師丙級證照的考試，共有超過80人前來報考，報考人員中包含目前正攻讀交大財經博士班的研究所講師。另外，在報考的一般民眾當中更有直播主及展場主持人前來應考。

目前正在交大財經所攻讀博士的陳先生表示：「運動賽事分析在國外已經是一種專業，目前許多的運動科學都已經進入學術領域，因此在社群軟體上看到協會有這樣證照的消息後，便主動的來報名。如果能在這次的證照課程學系到相關專業知識，可以把大數據科學與AI的專業應用到賽事分析的領域。」

從事展場主持人的的潘小姐表示：「之前有朋友在參加運動博覽會時，就聽到協會在辦這樣的證照。由於我本身的職業容易接到與運動相關的活動，因此想說既然有這樣的課程就來上課，對自己將來在接體育活動時能有更多的知識來運用。」

擔任直播的謝小姐表示：「自己本身在直播時就很喜歡跟觀眾討論運動，尤其NBA在台灣一直是相當火熱的話題。因此想藉這次的考試多學一項專業，讓自己在未來的直播上能有更突破的發揮。」

協會秘書長林辰彥表示：「政府發行運動彩劵已經超過10年，但國人對運彩的認知依舊不足。在本次證照講習，透過講座及課程讓所有學員不只能學會運動分析，更可以瞭解運動分析師在台灣的新興市場中扮演如何的角色，也讓學員瞭解到，由於協會已經開始與全台的運動彩劵行進行分析師駐站推薦分析的服務，因此考到證照的學員以後也可以有同樣的出路。另外，由於全台灣已經有超過1600家運彩投注站，在如此競爭激烈的環境下，如果運彩經銷商以及服務人員人員能夠取得分析證照，讓店家在經營上能夠增加特色。」

協會將教委會主任委員廖子皓表示：「運動分析師證照考核來到109年度，我們仍希望可以持續推動社會對於運動分析師的認同感、信任感。課程方面，了解大數據、了解博弈公司如何產生利潤，這些客觀的事實認知，是我們在制定教材的第一步，其後，才是慢慢的延伸與探討。希望學生們都可以踏在正確的道路上再步步向前。」

中華民國運動賽事分析師協會自去年舉辦證照考試以來，一直致力於以拓展運動分析師多元領域為目的，從學術研討到證照考核以及最新的大數據結合運動運用，將創造更多元的運動分析領域，使會員在各項運動分析發光發熱，製造更多藍海奇蹟並產出與社會結合的雙贏力量。

中華民國運動賽事分析師協會誠摯歡迎您的加入。

會址：110北市信義區光復南路431號8F之1