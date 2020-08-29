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網球／保護球員權益 約克維奇擬號召成立新協會

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
約克維奇。法新社
約克維奇。法新社

在美國網球公開賽開打前夕，全球職業網球男運動員收到了一封來自由現任球王約克維奇與加拿大選手帕斯皮席（Vasek Pospisil）署名的來信，兩人希望為全球網球選手建立一個名為職業網球員協會（Professional Tennis Players Association，簡稱PTPA）的新組織，致力於保護選手的權力與利益，尤其是過去六個月受到新冠肺炎疫情影響，導致收入大受影響的網球員們。

這封電子郵件中提到，為了保護球員利益和網球的未來發展，將爭取全球男子職業網球選手的支持，成立一個名為「PTPA」、類似球員工會的新國際網球組織，「與許多職業運動不同，男子網球過去從來沒有一個能夠代表運動員的團體。」

PTPA將會由董事會透過選舉方式進行管理，每年會選出最多九名董事會成員，目前也將由擔任ATP球員委員會主席的約克維奇與同為委員會成員的帕斯皮席擔任首屆共同主席，任期兩年。

其中帕斯皮席在過去幾個月就對於球員受到疫情影響收入大減多次表態個人意見，甚至提出了尋求經濟補助的想法，甚至在法網改期卻沒有徵詢球員意見的情況下，呼籲球員應該團結抗爭，這也成為他與約克維奇希望成立PTPA的主因，在信件中帕斯皮席說：「很顯然的，作為ATP當前結構中的球員理事會成員，但我們卻無法對於巡迴賽的任何決定做出重大影響。」

PTPA將會以研究ATP比賽規則、條例、收益共享、紀律處分、退休金、旅行和比賽飲食、便利設施、保險和醫療進行研究，每一名加入的球員將會根據自己的排名來支付一定的費用，以單打世界排名前50名為例，一年需繳納1500美元。

而PTPA的提案也馬上獲得加拿大重砲手洛尼奇（Milos Raonic）的支持，他認為在過去六個多月球員都受到領導階層的矇蔽，讓他對於很多事情感到失望，但卻苦無表達意見的管道，「作為一名網球員，我們已經好幾個月沒賺錢，排名低的人甚至一毛錢都拿不到，但是我們的高層卻整天待在家裡，不用擔心被減薪。」

約克維奇 法網 Milos Raonic

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