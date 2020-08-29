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辛辛那提網賽／化解18破發點 大坂直美復賽奪爭冠門票

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
大坂直美復賽奪爭冠門票。美聯社
大坂直美復賽奪爭冠門票。美聯社

在撤回退賽宣言後，前日本混血球后大坂直美今天凌晨在辛辛那提名人賽女單四強賽面對比利時好手梅騰絲（Elise Mertens），在比賽前段一度取得壓倒性的領先，儘管梅騰絲在第二盤一度急起直追，但最終大坂直美仍是以6：2、7：6（7：5）搶下決賽門票。

大坂直美日前因為美國的種族歧視事件一度宣布退出辛辛那提名人賽四強賽，不過在大會表態支持平權立場並停賽一天的情況下，她也於昨天撤回退賽宣言，重新站上四強賽場。

在與梅騰絲的賽事中，大坂直美也展現壓倒性實力，首盤三度破發得手以6：2輕鬆拿下，第二盤也一度取得2：0領先，但梅騰絲在接下來急起直追連拿4局，不過第9局大坂直美單局化解梅騰絲八個破發點，再要回領先優勢，雙方在第二盤也一路打進搶七，最終才由大坂直美以直落二勝出，今天晚間將與前白俄羅斯球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）爭奪冠軍。

大坂直美本場比賽雖被梅騰絲逼出高達21個破發點，但卻化解了其中18個，成為梅騰絲久攻不下，甚至最終吞敗的關鍵，梅騰絲賽後不僅誇讚大坂直美表現，也不介意她一度宣布退賽後又復賽：「我對於她今天的表現一點都不感到訝異，也完全尊重他的決定，我認為她的做法是很棒的，是網球界的榜樣，所以我完全可以接受。」

談到這兩日的退賽風波，大坂直美坦言對於宣布退賽並不感到後悔，且今天她也穿上「Black Lives Matter（黑人的命也是命）」的T恤進入球場，強調自己支持平權運動的立場，「我不覺得這有什麼大不了，我之前一直在等待，但之後我意識到我必須要成為那個人，邁出第一步。」

大坂直美 羅斯

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