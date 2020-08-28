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自由車／車隊更名後首出賽 馮俊凱參與兩場歐巡單日賽

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
馮俊凱（右1）將參與第73屆馬托蒂盃及第17屆潘塔尼紀念賽。圖／巴林麥拉倫提供
馮俊凱（右1）將參與第73屆馬托蒂盃及第17屆潘塔尼紀念賽。圖／巴林麥拉倫提供

第73屆馬托蒂盃（Trofeo Matteotti）及第17屆潘塔尼紀念賽（Memorial Marco Pantani）將於8月29、30日登場，日前已經回到車隊備戰的我國一哥馮俊凱也確定將會參與這兩場賽事，而這也將是他在車隊改名後，首度以巴林麥拉倫選手身份出征。

今年受到疫情影響，馮俊凱過去一段時間都在台灣備戰，不過在歐洲賽事重啟後，他也於八月中回到車隊報到，而今天也傳出他確定將會參與馬托蒂盃及潘塔尼紀念賽。

其中在佩斯特拉舉行的馬托蒂盃是一場帶爬坡的繞圈賽，選手們將於15公里的賽道繞行13圈，總里程來到195公里，最後的坡段距離終點僅6公里，也是整場比賽的關鍵所在；隔天的潘塔尼紀念賽，設定了傳奇車手的家鄉切塞納蒂科（Cesenatico）為終點，這場比賽的前、中、後段，都安排了繞圈性質的賽道，總長近200公里，而馮俊凱過去就曾有此賽事出賽的紀錄。

帶隊總監佩里佐蒂（Franco Pellizotti）表示，由於這兩場比賽，經常出現小集團爭冠的結局，我們將嚴陣以待，伺機加入關鍵的突圍當中，角逐大賽的冠軍頭銜。這兩場歐巡單日賽，分別吸引了5支和8支的頂級車隊，加上為數眾多的義大利強隊，可以預期當中的高強度。

馮俊凱

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