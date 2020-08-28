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辛辛那提網賽／不退賽了 大坂直美：訴求已被關注

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
大坂直美。路透
大坂直美。路透

前日本世界球后大坂直美，在昨天宣布力挺黑人平權運動將退出辛辛那提網賽女單四強賽後，大會也宣布將賽事暫停一天表達支持平權立場，這也讓大坂直美在今天改變心意，決定重回賽場上參與今晚與比利時選手梅騰絲（Elise Mertens）的四強賽。

具有非裔血統的大坂直美，近來對於在美國不斷延燒的黑人平權運動數次表達個人支持立場，尤其在非裔男子布雷克（Jacob Blake）遭美國警方連開七槍射傷後，大坂直美更決定響應全美職業運動的罷賽潮，在昨天宣布退出辛辛那提名人賽女單四強賽。

不過在昨天大坂直美宣布退賽後，美國網協也隨即與ATP、WTA發出聯合聲明，強調將響應平權運動將賽事停止舉行一天，而這樣的做法也獲得大坂直美的認同，決定在今天重新回到賽場上，並在晚間如期參與四強賽。

談到決定取消退賽的決定時，大坂直美說：「眾所皆知，我昨天出於種族歧視與警察暴力的行為退出了比賽，並準備將比賽讓給對手。但是在我宣佈退出後，WTA與美國網協也與我進行了長時間對談，我也同意了他們的要求。他們決定將比賽停辦一天，在我看來，這已經讓我們的訴求得到關注，我要感謝WTA與巡迴賽對此的支持。」 

大坂直美 比利

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