羽球／BWF濃縮賽程 本季最後6站集中2地舉行

世界羽球聯盟（BWF）宣布本季更新後的賽程，今年最後9場賽事將濃縮成6場，並集中在2個國家舉辦，其中一地是10月將舉辦湯優盃的丹麥，另一地則暫訂在亞洲，但國家未定。

今年受到2019冠狀病毒疾病疫情衝擊，羽球賽事自3月全英羽球公開賽結束後，就陷入停擺，而2年一度的湯姆斯盃男子羽球團體賽與優霸盃女子羽球團體賽（簡稱湯優盃），將依照原訂計畫，10月3日起在丹麥阿胡斯（Aarhus）登場。

BWF原希望9月賽季能夠恢復，台北羽球公開賽也將成為賽季重啟的第1站，無奈國際疫情仍未退燒，加上各國邊境管制措施不一，也降低選手參賽意願，最後BWF一口氣將9月的4場比賽全部取消。

為讓10月登場的湯優盃順利舉行，丹麥政府放寬入境規定，只要是參賽選手都不須接受14天隔離，不過仍得自費接受核酸檢測，檢查結果須呈陰性才能入境。

由於本季10月至11月底，仍有2場超級1000系列賽事，以及5場750等級大賽，BWF為減少選手頻繁出入境，在10月湯優盃結束後，將在丹麥再連打2場超級750的丹麥公開賽，並於11月移師亞洲舉行2場頂級超級1000的亞洲公開賽與年終總決賽。

雖然BWF並未宣布亞洲公開賽舉辦地點，不過馬來西亞媒體爆料，最後3站有機會在馬來西亞舉辦，不過礙於政府至今還未「解封」、對國外入境選手開綠燈，因此季末最後3站能否在大馬舉行，則仍有變數。