足球／梅西想轉隊 穆勒打趣稱拜仁慕尼黑沒錢

拜仁慕尼黑前鋒穆勒今天打趣說，即使巴塞隆納的梅西獲得自由身，拜仁慕尼黑也沒有足夠的錢能簽下他。

在一個於慕尼黑舉辦的行銷活動上，當穆勒（Thomas Mueller）被問到有關拜仁慕尼黑（BayernMunich）簽下梅西（Lionel Messi）的可能性時，他開玩笑地說：「過去幾個月，我跟財務總監談了一、兩次，而我不認為我們能做些什麼。」

根據報導，梅西的年薪5000萬歐元（約新台幣17.61億元）起跳，是包括李萬度斯基（RobertLewandowski）、諾伊爾（Manuel Neuer）和穆勒在內的拜仁慕尼黑最高薪球員近3倍。

穆勒承認，他從未想過梅西在高掛球鞋退休前會離開巴塞隆納（Barcelona），但他明白為什麼阿根廷巨星梅西可能離開巴塞隆納的消息會引來那麼多的關注。

穆勒說：「事實上是有些改變正在發生，這對足球世界來說可能會很有趣。」

他補充說：「除了巴塞隆納的球迷，我能夠理解他們（的感受）外，沒有任何人可以用批判的眼光來看待（梅西）這次的離隊。人們應該要好奇的是，這將會開創什麼新局面。」

拜仁慕尼黑主席魯曼尼格（Karl-HeinzRummenigge）告訴義大利的體育日報Tuttosport，稱拜仁慕尼黑「無法請這種（高）水準的球員」。

他說：「這不是我們（球隊）政策或（球隊）哲學的一部分。」

截至目前，前巴塞隆納總教練瓜迪歐拉（PepGuardiola）執教的曼城（Manchester City）、巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）、國際米蘭（InterMilan）被認為最有機會搶下6屆金球獎（Ballon d'Or）得主梅西的幾支球隊。