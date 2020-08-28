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運動菁英育才計畫名單公布 針對六大需求挹注資源

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
運動菁英育才計畫公布今年獲選名單。圖／財團法人體育運動發展促進基金會提供
運動菁英育才計畫公布今年獲選名單。圖／財團法人體育運動發展促進基金會提供

財團法人體育運動發展促進基金會主導的「運動菁英育才計畫」，自106年起每年提供18歲以下選手相關資源贊助，照顧年輕選手，讓他們能持續運動生涯，挑戰自我極限，今年度共有58位個人選手與55個優秀基層運動團體獲選，挹注面向將包括六大需求，全力提升競技實力。

「我們希望運動員不要只是小時候成績好，長大了就對運動厭煩，或是受到運動傷害影響，打造『運動菁英育才計畫』，就是希望年輕選手能更全心投入運動。」運促會董事長暨中華奧會主席林鴻道念茲在茲，就是希望扎根台灣體育基層，進而提升競技運動實力，「運動菁英育才計畫」就是培育基層的重要關鍵。

今年運動菁英育才計畫共有224位個人與94個學校單位提出申請，由專家學者組成的審查小組，選出10個台灣有望在國際一較長短的運動種類，包括田徑、羽球、體操、射箭、射擊、桌球、游泳、舉重、女子拳擊與跆拳道，不同運動種類有各自審查小組，根據選手表現與訓練態度進行評估，透過多次會議決定最終58位個人選手與55個優秀基層運動團體名單。

今年運動菁英育才計畫經費2500萬，特別提高選手的個人贊助金額，高中選手每年贊助金額至少15萬，國中選手則是至少12萬，相關共同贊助經費約4萬，針對六大面向需求挹注資源，包括運動物理治療、運動醫療、運動營養、運動心理、教練支持與導師等專業贊助，而優秀基層團隊則維持贊助10萬，更強調運動防護相關課程。

在新竹深耕射箭運動的教練倪大智，今年包括新竹市香山國小、富禮國中與香山高中的選手都有入選，他強調，運動菁英育才計畫提供運動員相關資源，讓年輕選手對未來更有目標，讓選手在尚未進入國訓中心前，就能獲得有如國手的待遇，對選手發展有極大幫助。

鶯歌國中教練曾自強培育出奧運拳擊國手林郁婷，今年也有選手劉宇珊入選，他認為選手入選運動菁英育才計畫，對選手的信心與未來發展有極大的幫助；南崁高中射擊教練吳孟蓉則表示，射擊運動是跟自己的挑戰，心理諮商對選手有很大幫助，運動菁英育才計畫讓選手的運動路走得更安心。

「希望我們在奧運與亞運都能擠進前10%，亞運就是獎牌榜前5名，奧運就是前20名，依據過往經驗，在奧運能拿下4面金牌就能達成目標。」林鴻道強調，運動菁英育才計畫不看眼前，希望扎根基層，放眼未來，希望台灣競技運動成績能持續提升，讓國人更熱愛運動。

亞運 田徑 舉重

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