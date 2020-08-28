足球／將梅西帶到巴黎連線 傳內馬爾親自致電招攬

效力西甲巴塞隆納的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），在近日向母隊表達離隊意願後，引發足球圈的搶人大戰，其中2017年從巴薩以史上最高轉會費轉戰巴黎聖日爾曼的巴西球星內馬爾（Neymar），傳出在今天致電給梅西，希望促成兩人在巴黎再一次連線。

六度拿下金球獎的梅西在日前表達離隊意願後，雖然仍未解決與巴薩合約中的逃脫跳款時限問題，不過在他離意堅決的情況下，新賽季很有可能披上他隊球衣出賽，其中英超曼城、法甲巴黎聖日爾曼都傳出可能是下個落腳處。

ESPN報導，三年前從巴薩轉戰巴黎聖日爾曼的巴西球星內馬爾，也在今天致電給梅西詢問他加盟意願，希望兩人能再次合作，而去年夏天梅西也曾一度向巴薩表達希望他們能找回內馬爾的想法，不過最終未被採納，而同樣效力該隊的阿根廷球星迪馬利亞（Angel Di Maria），也傳出與梅西展開聯繫。

儘管根據歐足聯財政公平競賽原則，巴黎聖日爾曼要爭取梅西加盟有一定難度，但並非不可能，尤其近來隊上已有卡瓦丁（Edinson Cavani）、席爾瓦（Thiago Silva）等四名球員相繼離隊，大大降低了球隊薪資支出。

不過巴黎聖日爾曼想要讓梅西與內馬爾連線，支付龐大的轉會費將是在所難免，目前職業足球史上最高的轉會費正是當年巴黎聖日爾曼為了挖角內馬爾所支出的2.2億歐元，國外媒體也盛傳梅西如果想透過轉會一途加入巴黎聖日爾曼，所需的轉會費將會超過這個數字。

此外，也有消息人士主出，這一段時間不斷對梅西展開積極追求的英超曼城，也打算向梅西提供一份長期合約，其中包括前三年在英超踢球，之後則是轉往俱樂部位在美國職業足球聯盟的球隊紐約城，成立於2013年的紐約城足球俱樂部，當年是由曼城與MLB紐約洋基合作注資一億美元取得加盟權。