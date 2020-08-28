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網球／大坂直美改變心意 西南公開賽4強將出賽

中央社 / 紐約27日綜合外電報導
日本女網名將大坂直美改變心意，決定在WTA西南公開賽4強戰出賽。 路透社
日本女網名將大坂直美改變心意，決定在WTA西南公開賽4強戰出賽。 路透社

日本女網名將大坂直美今天改變心意，決定在WTA西南公開賽4強戰出賽。昨天為了抗議美國非裔男子遭白人警察從背後開槍事件，大坂宣布退賽。

兩座大滿貫金盃得主大坂直美昨天發表聲明指出，為了抗議29歲非裔男子布雷克（Jacob Blake）本月23日在威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）遭警察開槍，宣布退出西南公開賽（Western & Southern Open）4強與比利時對手梅丹斯（Elise Mertens）之戰。

然而，在世界女子職業網球協會（WTA）與世界職業網球協會（ATP）當局以布雷克遭槍擊引發眾怒為由宣布中止比賽後，大坂表示她已改變心意。

她在聲明中指出：「如你們所知，我昨天退賽是為了反對種族歧視和持續不斷的警察暴力。我已經準備好向對手認輸。」

「然而，在我做出宣布並與WTA和美國網球協會（USTA）進行長時間的磋商之後，我已同意他們的要求在週五（28日）出賽。我要感謝WTA和這項賽事的支持。」

布雷克遭警察從背後開槍事件引發抗議潮。美國職籃NBA密爾瓦基公鹿昨天杯葛與奧蘭多魔術的季後賽第5戰，迫使聯盟宣布昨天3場季後賽延期。美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人也跟進取消比賽。

大坂直美 大聯盟 魔術

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