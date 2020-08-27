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木蘭聯賽／新北航源主場戰桃園國際 推抽獎、做公益

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
新北航源本周將在主場迎戰桃園國際。圖／新北航源提供
新北航源本周將在主場迎戰桃園國際。圖／新北航源提供

國內女足最高殿堂「台灣木蘭女子足球聯賽」第三循環賽繼上周六的廝殺對決後，29日將繼續展開第二輪賽事，將是本季首次於輔仁大學足球場舉行，為了回饋到場支持的球迷，主場主辦單位「航源足球俱樂部」準備了抽獎活動，並攜手OQR Ticket優票公司全力支持台灣木蘭足球聯賽。

一如航源主場慣例，打算到現場支持的球迷們，只要捐贈五張發票就能免費入場，此次發票將全部捐贈給全方位基金會，觀賞賽事還能一邊做公益、資助弱勢團體。而前50名透過OQR Ticket APP索取數位抽獎券的朋友，當天入場後也會加碼贈送「限量航源FC行李吊牌」，預計進場觀賽的球迷朋友，別錯過難得的早鳥福利，立即索取抽獎券。

木蘭聯賽第三循環第二場賽事，首場比賽由花蓮女子足球隊對上高雄陽信，花蓮若要於本季爭冠，此場比賽需持續爭勝；第二場比賽由積分排名第二的台中藍鯨對上暫居第三的台北熊讚，熊讚能否擠進爭冠行列，這場比賽相當關鍵；最後則是地主球隊新北航源和桃園國際的大戰，航源是否能發揮主場優勢、追平積分，將是一大看點。

新北航源與桃園國際多次交手，兩隊實力不相上下，雖目前桃園國際以3勝1和1負取得領先，但新北航源於上周戰勝高雄陽信後，已將其與桃園國際之間的積分差距縮小至3分，本周若再取勝，積分將追平宿敵，同時追平去年創下的隊史最佳紀錄。

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