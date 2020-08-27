高球／悠遊貞歡喜未來賽 吳佳晏奪今年第三冠

最強新人吳佳晏今天在悠遊貞歡喜未來賽最終輪賽事進帳4桿，以總成績－13桿，繼南寶傳承賽、大聯大女子公開賽，拿下轉入職業後的第三座冠軍，業餘選手張雅淳和陳萱以－8桿並列第二，張雅淳奪得最佳業餘球員獎，旅美好手程思嘉單日－8桿，是本場賽事最佳成績，最後以－6桿獲得第5名。

打完兩輪36洞，吳佳晏擁有3桿的優勢，今天的決賽沒有遭遇太多的抵抗，加上本身狀況依舊不錯，前九洞抓3鳥勝券在握。轉場後，雖然吞下一個柏忌，但也再抓了兩隻鳥，最終以5桿勝差拿下冠軍。

吳佳晏賽後表示，雖然連打4周，但心態愈來愈好，不僅學到東西，而且也打得很享受，第一輪打出職業生涯最佳的65桿，她沒有多想，後面兩天就是保持節奏，享受比賽的過程。吳佳晏說接下來會先休息一下，然後修正一些不滿意的地方，再以更好的狀態迎接新的比賽。

旅美好手程思嘉今天之前的比賽打得很悶，上周在老淡水、本周在揚昇，感覺就是差了一點點，今天狀況不同完成整場賽事最佳的成績－8，程思嘉說昨天後半場就開始打出感覺，知道自己要的節奏，而今天剛好大爆發，一掃近來的沉悶，打得過癮，成績也好看。

頒獎典禮上，贊助團體—貞歡喜同學會由方燕玲會計師代表致辭，她說這群同學跟著劉依貞理事長已經有很長的一段時間，看著老師為台灣女子高球付出的身影，大家都覺得很感動，這次是集合了大家的心意，舉辦比賽，看到選手認真的神情和笑容，覺得非常值得。她說將來還會一棒接一棒，繼續支持老師和台灣選手。

TLPGA理事長劉依貞致詞時表示，學生們全力支持，讓她能為最愛的高爾夫盡一份心力，她覺得很幸運，很有福氣。過去曾經是選手，劉依貞說她絕對可以體會選手沒有比賽可打的辛苦，所以很感謝學生支持她的理念，畢竟不論職業或業餘選手，都是台灣未來的希望。劉依貞也感謝掦昇球場的大力支持，排除萬難提供優良的場地。