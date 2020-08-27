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網球／聲援抗議 西南公開賽暫停比賽一日

中央社 / 紐約26日綜合外電報導
美國非裔男子遭警察從背後開槍事件在體壇掀起棄賽潮後，ATP/WTA西南公開賽主辦單位今天宣布賽事喊卡，28日再恢復比賽。 美聯社
美國非裔男子遭警察從背後開槍事件在體壇掀起棄賽潮後，ATP/WTA西南公開賽主辦單位今天宣布賽事喊卡，28日再恢復比賽。 美聯社

美國非裔男子遭警察從背後開槍事件在體壇掀起棄賽潮後，ATP/WTA西南公開賽主辦單位今天宣布賽事喊卡，28日再恢復比賽。

主辦單位在聲明中表示，明天所有比賽都會延後。數小時前，日本女網名將大坂直美才宣布退出WTA西南公開賽（Western & Southern Open）4強賽。

主辦單位聲明說，「身為體壇一分子，網壇集體表態反對種族不平等和社會不公不義」，還說這種不公情事再度成為全美焦點。

「美國網球協會（USTA）、ATP巡迴賽和WTA已決定及時調整賽程，西南公開賽8月27日週四比賽暫停。比賽將於8月28日週五恢復。」

29歲非裔男子布雷克（Jacob Blake）23日在威斯康辛州遭警察從背後開槍事件再度引發抗議潮。美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天未出席與奧蘭多魔術的季後賽第5戰，迫使聯盟宣布今天3場季後賽延期。美國職棒MLB密爾瓦基釀酒人也跟進取消今天的比賽。

大坂直美 魔術 公鹿

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