網球／罷賽抗議潮延燒 大坂直美也跟進

美國非裔男子在威斯康辛州遭到白人警察從背後開槍事件再度引發眾怒，日本女網名將大坂直美今天加入抗議行列，宣布退出WTA西南公開賽4強賽。

大坂直美原定明天在紐約出戰比利時對手梅丹斯（Elise Mertens），以爭奪WTA西南公開賽決賽門票。

大坂直美今天在推特發出聲明說：「身為一名非裔女性，我認為現在手邊應有更重要許多的事必須立刻關注，而不是看我打網球。」

大坂直美在日本出生，父親是海地人，母親是日本人。先前美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死事件引發示威潮，大坂直美就曾連日發文關注佛洛伊德之死。

29歲非裔男子布雷克（Jacob Blake）本月23日在威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）遭警察開槍事件再度引發抗議潮，事發之處距離美國職籃NBA密爾瓦基公鹿隊主場約一小時車程。

公鹿隊今天決定對奧蘭多魔術的季後賽第5戰罷賽抗議。聯盟與球員工會不久之後宣布，由於公鹿隊決定不出賽，今天3場季後賽包括公鹿對魔術、休士頓火箭對奧克拉荷馬雷霆、洛杉磯湖人對波特蘭拓荒者均延期舉行。