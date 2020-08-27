網球／新冠肺炎病毒篩檢已呈陰性 錦織圭仍退出美網

日本網球好手錦織圭今天退出月底登場的美國網球公開賽，但他同時宣布，自己對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的篩檢結果已呈陰性反應。此前他曾兩度篩檢呈陽性。

法新社報導，錦織圭在社群媒體上表示：「我很開心地宣布，我的2019冠狀病毒疾病檢測呈陰性反應。…明天我會慢慢恢復練習課表。」

錦織圭寫道，他與團隊已決定退出今年美國網球公開賽（US Open），在中斷這麼長時間之後，他覺得在完全準備好前回到美網賽場並不明智。

「這讓人很失望，因為我愛美網，擁有很棒的回憶。」

30歲的錦織圭曾拿下2014年美網亞軍，在2016年與2018年也曾闖進美網四強。

美網將於31日在國家網球中心（National TennisCenter）的泡泡式隔離環境中登場，屆時不會開放觀眾進場。目前男單世界排名31的錦織圭，是最新一位退出今年美網的重要球員。