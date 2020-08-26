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網球／落敗自責 小威廉絲：像和爛咖約會

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
小威廉絲在辛辛那提名人賽以7：5、6：7（5：7）、1：6不敵莎卡瑞，讓她大嘆「一點道理也沒有」。 美聯社
小威廉絲在辛辛那提名人賽以7：5、6：7（5：7）、1：6不敵莎卡瑞，讓她大嘆「一點道理也沒有」。 美聯社

「英國希望」墨瑞Andy Murray）復出連勝之旅，今天遭加拿大巨砲洛尼奇（Milos Raonic）擋下，洛尼奇以6：2、6：2終結對戰8連敗，搶下辛辛那提名人賽8強門票。

同天落難的還有地主前「世界球后」小威廉絲，她疫情後重啟賽程共打了5戰，5場都打滿3盤，包括今天以7：5、6：7（5：7）、1：6不敵希臘莎卡瑞（Maria Sakkari），讓她直說輸了場不該輸的比賽。

氣到一度摔拍的小威形容，她把自己放到難為的處境，就像和一個明知道是「爛咖」的對象約會，「一點道理也沒有，我很失望。」

墨瑞因傷勢和新冠肺炎疫情影響，去年11月後就沒任何正式出賽紀錄，辛辛那提連過2關，包括前一戰3盤力退世界排名第7的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），氣勢正好，但勝場沒能延續，洛尼奇首盤就展現重砲威力，一發時速高達140英里，全場也送出10記「愛司」，迎接13度對決的第3勝。

墨瑞直言今天表現並不好，「我不開心今天展現的水準，正面來看，我這禮拜打了3場比賽，髖部感覺很好，但我該有比今天更好的表現，正常來說我應該表現更好、更穩定，但今天出現很多失誤。」

洛尼奇倒是恭維對手，光是髖部植入金屬片再回到球場，就已展現對網球的莫大熱情，「他讓很多人了解他是多麼有心。」

小威廉絲 墨瑞 Andy Murray

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