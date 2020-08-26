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足球／傳奇梅西要求離隊 球迷要主席巴托梅烏下台

中央社 / 台北26日電
歐洲足球傳奇梅西今天已知會球隊將離開待了20年的巴塞隆納，這消息讓許多球迷心碎，紛紛聚集並呼籲主席巴托梅烏下台負責。 歐新社
歐洲足球傳奇梅西今天已知會球隊將離開待了20年的巴塞隆納，這消息讓許多球迷心碎，紛紛聚集並呼籲主席巴托梅烏下台負責。 歐新社

歐洲足球傳奇梅西今天已知會球隊將離開待了20年的巴塞隆納，這消息讓許多球迷心碎，紛紛聚集並呼籲主席巴托梅烏下台負責。

阿根廷籍的傳奇球星梅西（Lionel Messi），依合約的自由解約條款，今天正式向球團表態想要離隊，消息一出也引發全球足壇大地震，雖一度有消息傳出，球團主席巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu）考慮透過辭職止血，不過他本人否認。

今年西班牙甲級聯賽賽季巴塞隆納不僅將冠軍拱手讓給死對頭皇家馬德里，甚至在歐洲冠軍聯賽8強以2比8慘敗給德甲勁旅拜仁慕尼黑，吞下隊史74年來最慘烈敗仗。

當巴塞隆納輸給拜仁慕尼黑後，就曾傳出6度金球獎得主梅西可能離隊，不過巴托梅烏當時受訪時仍堅稱：「梅西希望在巴塞隆納結束他的職業生涯。」

事實上，梅西與巴托梅烏之間嫌隙已久，今年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，3月底巴塞隆納球員減薪7成，梅西等一線球星都在社群網站表態同意臨時減薪，目的是希望能讓工作人員能夠領到全薪。

不過球星們事後對於高層的處理方式感到不滿，認為球團透過輿論施壓，逼迫球員接受。

西班牙媒體也曾在7月爆料，梅西合約到2021結束，他原有意和球隊續約至2023年，雙方一度達成共識，巴塞隆納將開出稅後年薪5000萬歐元（約新台幣17億6800萬）的價碼留人。

不料巴托梅烏在合約談判時，態度出爾反爾，甚至傳出要求梅西續約後降薪，這讓梅西感覺不受尊重，恐怕這也成了雙方翻臉的導火線。

梅西 巴塞隆納 皇家馬德里

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