足球／梅西盼轉隊擬創史上最高轉會費 傳曼城領先群雄

效力西甲巴塞隆納的足球巨星梅西在今天傳出已告知母隊將提出轉隊要求的消息，儘管雙方目前仍未談定梅西是否適用轉隊協議來跳脫合約，但根據外媒報導，如梅西最終如願轉隊，將有機會挑戰內馬爾在2017年所創下史上最高轉會費2.2億歐元。

梅西在今天傳出將轉隊的消息後，是否適用合約中的轉隊協議目前仍有待與巴薩球團商議，如最終不適用，還有一年合約在身的梅西又堅決轉隊，恐賠上高達7億歐元的違約金，這將會是各俱樂部無法付出的代價，不過目前也傳出梅西團隊認為今年西甲賽季受到新冠肺炎疫情影響延期落幕，梅西原訂在6月10日就應該到期的轉隊協議也應該延展，所以不需要付上任何一毛違約金。

儘管違約金是否支付將牽動著梅西的動向，但也有消息指出，只要梅西能為俱樂部帶來轉會費收益，巴薩也不排除讓梅西就此離開，以避免在明年梅西約滿後鬧得兩頭空。

不過根據外媒推測，假使要巴薩同意梅西轉會，那新球隊將支付的轉會費也可能會創下歷史新高，目前職業足球史上最高的轉會費在2017年時由巴西足球巨星內馬爾所創下，當年巴黎聖日爾曼為了得到內馬爾，支付巴薩高達2.2億歐元的轉會費，2018年摩納哥球星姆巴佩（Kylian Mbappe）轉會至巴黎聖日爾曼轉會費也高達1.8億歐元，是目前史上第二高。

這次梅西如果想藉由轉會離開巴薩，他的新東家也被預期要支付超過2.2億歐元的轉會費，在這樣龐大的支出下，目前傳出英超曼城是最有可能支付的俱樂部，而巴黎聖日爾曼、國際米蘭也傳出有意爭取梅西加盟。