體育署新署長 台師大張少熙9月1日接任

巴塞隆納足球俱樂部周二（25日）晚間證實，被廣泛認為是全球最佳足球員的梅西（Lionel Messi）已正式向他加入將近20年的球隊提出離隊要求，讓這支因疫情受重創的豪門球隊雪上加霜。由於雙方對合約當中轉隊條款的時效有不同的解讀，梅西未必走的成，但他很可能啟動運動史上最誇張的競價戰。

2020-08-26 17:30