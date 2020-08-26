體育署新署長 台師大張少熙9月1日接任
前體育署長高俊雄借調期滿，由教育部常務次長林騰蛟暫時代理，新任體育署署長今天正式確認由台師大體育系教授張少熙接任，9月1日辦理交接。
上周就有台師大職員透露，教育部已將借調公文送到台師大進行相關作業，校方已批准通過；今天教育部正式發布公文，宣布行政院已核定張少熙接任體育署署長。
同日公布的新職務包括陳雪玉擔任新任教育部青年發展署署長，劉火欽接任國立台灣科學教育館館長。
張少熙是台師大運動與休閒學院教育學博士，擔任過運動與休閒學院院長、學務長等職，是運動學術界學者，也曾任全國體育學會理事長、教育部大專院校體育訪視及規劃小組委員、拔河協會、壁球協會理事、北市運動中心聯合營運督導委員會委員等職務。
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