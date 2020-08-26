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高球／獵鷹保領先 吳佳晏貞歡喜未來賽拚冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
吳佳晏維持貞歡喜未來賽領先位置。圖／TLPGA提供
吳佳晏維持貞歡喜未來賽領先位置。圖／TLPGA提供

標準桿5桿的第13洞，成為許多球員在貞歡喜未來賽第二輪的轉折點，三位選手在這個洞抓下老鷹，包括首輪領先的吳佳晏，她今天再賺兩桿，以3桿之差持續領先群雌，明天將挑戰賽事金盃。

揚昇球場今天的風勢比昨天首輪更強，選手普遍受到影響，首輪猛抓8博蒂的吳佳晏前9洞都沒進帳，還吞下兩個柏忌，直到後9才逐漸適應，第13洞長洞更直接切球進洞抓下「老鷹」，氣勢開始回升。

最後一洞，她頂著風先將球打到容易進攻的地方，然後一切一推抓鳥，兩輪成績合計135（-9）桿，她說明天決賽輪不會有什麼不同，就是依據球道和風勢的不同，或積極，或保守，擬定最

恰當的進攻策略。

和吳佳晏同組的陳萱，13洞也是抓下老鷹，單日成績從高於標準桿的「藍字」變低於標準桿的「紅字」，加上第14、17洞都抓鳥，總成績一口氣上升至138（-6）桿，仍有爭冠機會。

業餘選手在最近幾場比賽都扮演重要的角色，前兩場有安禾佑，這一場則有張雅淳，她今天抓下6鳥，揮出單日最佳的68（-4）桿，兩輪140（-4）桿，排名也上升至第3。

旅日好手姚宣榆同樣在第13洞抓下老鷹，而且跟吳佳晏一樣，也是在果嶺邊直接切球進洞，兩輪合計141（-3）桿也仍有競爭力。

老鷹

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