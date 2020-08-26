足球／梅西想分手 巴薩不放人還暗示恐有法律戰

在獲得數十個冠軍頭銜、數百個進球和無數紀錄之後，梅西（Lionel Messi）在巴薩的輝煌職業生涯可能就此結束，但過程可能不會太輕鬆。

梅西25日通知巴薩，他希望在效力俱樂部近20年後離隊，本季一獎未得，又因在冠軍聯賽中敗給拜仁慕尼黑，梅西對此十分不滿。

巴薩向《美聯社》證實，接獲梅西傳送的文件表示他希望離隊。但是球團暗示可能會進行一場法律戰，不會輕易讓這位阿根廷球星如願。

爭議圍繞在梅西合同中的一項條款。巴薩說，梅西提出的文件中引用了一項條款，允許他在賽季結束時自由離隊。但是，巴薩表示，啟動該條款的最後期限已於6月到期，因此它將尋求法律見解。梅西的合約還包括一項7億歐元（8.26億美元）的買斷條款。

西班牙球季通常在5月結束，但由於新冠病毒大流行而延長。

如果梅西自由離隊，他仍有許多去處可選。但是，即使沒有轉會費，只有極少數俱樂部可以負擔得起他的薪資。超級富豪巴黎聖日耳曼和曼城被普遍認為是最有可能的目的地。

33歲的梅西在巴薩麾下曾獲得6次代表世界頂尖球員的金球獎（Ballon d’Or），並幫助該俱樂部贏得10個西甲聯賽冠軍和4個歐冠聯賽桂冠。