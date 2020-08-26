足球／巴塞隆納歐冠慘敗 加深梅西離隊決心

巴塞隆納多年的看板球星梅西，近期與球隊嫌隙漸深，轉隊風聲時有所聞，這次歐冠巴塞隆納2比8遭拜仁慕尼黑血洗止步8強，更被認為是壓跨梅西，讓他決定出走的最後一根稻草。

梅西（Lionel Messi）13歲進入巴塞隆納（Barcelona）青訓體系，2004年開始代表巴塞隆納出賽，至今攻進634球，傳出285次助攻，是隊史最佳紀錄，這段期間他6次獲得金球獎（Ballon d'Or）殊榮。

在梅西的帶領下，巴塞隆納10次拿下西班牙足球甲級聯賽（LaLiga）冠軍、6度獲得國王盃（Copa delRey）冠軍、4次歐洲冠軍聯賽（Champions League）冠軍，成為一代強權，但近期表現不盡理想，除讓球迷傷心，也使梅西有「看不見未來」的感觸。

今天梅西宣布要離開巴塞隆納，在全球足壇投下一記震撼彈，但卻不令人感到意外。因為球隊內部的爆料，讓媒體報導球隊換帥風波、休息室紛擾時，一再將矛頭對準梅西，早讓他感到不滿，加上戰績始終無法突破，因此傳出他對球隊陣容失望。

這次的歐冠8強賽，巴塞隆納2比8慘敗給拜仁慕尼黑（Bayern Munich），這是隊史僅出現第6次的單場丟8球紀錄，更是他們首度在歐冠出現這樣難堪的窘境，讓梅西難掩失落，也加速他做出離隊的決定。

根據媒體披露，梅西的合約在2021年球季結束後到期，但今年6月10日前他有權跳脫合約，但他當時未行使權利，如今卻突然拋出離隊宣言，恐將面臨7億歐元（約新台幣247.73億元）的鉅額費用，因此能否順利離開巴塞隆納，還有待他與球隊談判。