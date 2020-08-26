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足球／梅西拋震撼彈 單方面要求巴塞隆納終止合約

中央社 / 馬德里25日綜合外電報導
梅西欲出走，告知巴賽隆納想要動用跳脫條款單方面解約。 美聯社
梅西欲出走，告知巴賽隆納想要動用跳脫條款單方面解約。 美聯社

球隊消息來源今天向法新社證實，梅西Lionel Messi）已經通知巴塞隆納（Barcelona），在球季災難式的結束後，他想「單方面」終止他的合約。

代表梅西這名阿根廷球星的律師發送傳真給巴塞隆納，宣布梅西希望利用逃脫條款終止合約，對整個足球世界引起強力震盪。

巴塞隆納尚未對此做出正式回應，但據了解，梅西的合約中，使用逃脫條款的期限在6月到期，因此他仍有合約在身，直到2021年球季結束為止。

西班牙體育日報「馬卡報」（Marca）的報導中說：「原則上，逃脫條款已經在6月10日到期，但這個球季因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）讓梅西有機會以此要求巴塞隆納現在還他自由之身。」

這是梅西為離隊展開談判的第一步，因為若條款已經過期卻想終止合約的話，需支付7億歐元（約新台幣247.73億元）。

梅西13歲時就在巴塞隆納的青訓系統，2004年以17歲之齡正式為球隊效力。6度獲得金球獎（Ballon d'Or），生涯攻進隊史最高紀錄的634球，並率隊4度在歐洲冠軍聯賽（Champions League）奪冠。

梅西 巴塞隆納 Lionel Messi

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