高球／貞歡喜未來賽開戰 最強新人獨走

TLPGA「最強新人」吳佳晏持續出擊，她今天在貞歡喜未來賽首輪猛抓8鳥，以65（-7）桿獨居領先，新生代選手彭婕、陳萱以4桿之差並列第二，旅日好手姚宣榆和賴怡廷則以70（-2）並列第四。

未來賽是女子台巡賽新的賽制，介於公開賽與傳承賽之間，總獎金是150萬，採3輪比桿賽；總共82位女將參賽，首輪只有6人繳出低於標準桿的「紅字」。

最近三場比賽分別獲得並列第6、第2和第4名的吳佳晏，今天手感火燙，前、後9洞各抓下4鳥，只在第9洞因為打下沙坑吞下柏忌；她表示，今天各方面都很順手，尤其是推桿，果嶺判讀還不錯，儘管連續4周參賽身體有些累，但心情很輕鬆，因為每一場都學到一些經驗，心態上更能享受比賽。

她透露今天下場想法，不管參賽陣容如何，就是按照自己的節奏，全心全意投入比賽。

上周綠林慈善女子公開賽拿下第二的姚宣榆，今天抓3鳥、1柏忌，她認為今天風有點大，是一場考驗耐心的比賽，面對風勢，以及略微失準的鐵桿，靠著耐心，總算繳出像樣的桿數。