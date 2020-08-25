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網球／美網31日開打 前法網女單冠軍奧斯塔朋科決定退出

中央社 / 紐約24日綜合外電報導
拉脫維亞女網好手奧斯塔朋科。 美聯社
拉脫維亞女網好手奧斯塔朋科。 美聯社

美國網球公開賽31日將點燃戰火，這項大滿貫賽的主辦單位今天證實，2017年在法國公開賽封后的23歲拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）決定退賽。

奧斯塔朋科3年前在法網贏得唯一一次大滿貫賽冠軍後，成績逐漸下滑，目前排名世界第42。世界前10名網球女將已有6位宣布退出美國公開賽

西班牙女將斯瓦瑞茲（Carla Suarez Navarro）今天也宣布，因「健康因素」退出美國公開賽。她曾兩度打入這項大滿貫賽的8強賽。

31歲的斯瓦瑞茲目前世界排名68，她曾在2015年名列世界第6，但近年來飽受傷勢所苦。

斯瓦瑞茲已放棄本週的西南公開賽。這項比賽先前都在辛辛那提進行，但今年為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情改到紐約國家網球中心（NationalTennis Center），在「泡泡式」隔離環境中進行。

斯瓦瑞茲推文表示：「很不幸，礙於健康因素，我必須退出美網公開賽。我目前還沒準備好進行比賽，因此決定遵從醫師建議退賽。」

斯瓦瑞茲的空缺將由世界排名142的日本選手奈良久留美（Kurumi Nara）遞補。

美國公開賽 美網

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