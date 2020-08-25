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高球／貞歡喜未來賽 最強新人吳佳晏暫居領先

中央社 / 台北25日電

台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）最強新人吳佳晏，今年5月才剛轉職業，今天在貞歡喜未來賽第一回合，射8鳥、吞1柏忌，打出低於標準7桿65桿，以4桿優勢獨居領先。

總獎金新台幣150萬元貞歡喜未來賽，今天在桃園揚昇高爾夫鄉村俱樂部展開第一回合的賽事，而未來賽屬於女子台巡賽新的賽制，介於公開賽與傳承賽之間，參賽選手能獲得積分，有助世界排名。

今年16歲的吳佳晏被譽為「曾雅妮接班人」，近況火熱，今年5月轉職業後，分別在南寶TLPGA傳承賽、大聯大女子高爾夫公開賽勇奪職業生涯前2座冠軍，近3場比賽又各以並列第6、第2和第4名作收。

吳佳晏本週轉戰貞歡喜未來賽，首回合表現依舊亮眼，前9洞、後9洞各抓4鳥，其中第9洞因打下沙坑、沒處理好，苦吞柏忌，以低於標準7桿的65桿繳卡，與以69桿並列第二名的彭婕、陳萱，有4桿之差。

吳佳晏表示，今天各方面都很順手，尤其是推桿，果嶺判讀還不錯，也有好好把握。

連續4週參賽的吳佳晏，儘管身體疲累，但心情卻很輕鬆，她指出，因為每一場都有學到經驗，心態上更能享受比賽。

高爾夫 曾雅妮

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