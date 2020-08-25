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網球／重返巔峰？ 墨瑞拍下世界前10

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
墨瑞力退世界排名第7的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），證明自己仍有競爭力。 美聯社
墨瑞力退世界排名第7的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），證明自己仍有競爭力。 美聯社

辛辛那提名人賽才是「英國希望」墨瑞Andy Murray）本季第一站，他不但首輪迎接相隔9個月的勝利，今天第二輪更以6：3、3：6、7：5力退世界排名第7的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），證明仍有競爭力。

這只是墨瑞近3年首度擊敗世界前10的對手，對近年多次動刀的他有很大意義；他強調若有看他練球，就能知道今天擊敗澤瑞夫不能說是意外，儘管有時自己看起來是有些負面，但他仍強烈相信能贏下像今天這樣的對決。

「我總是相信，即使我表面看起來有點負面，我相信我的鬥志，我想這也是我的一大優勢。」墨瑞說，當他還沒失去鬥志，就不是結束選手生涯的時刻，「我仍有鬥志和贏球的渴望。」

墨瑞受傷勢影響，目前世界排名僅134，上度擊敗世界前10選手已是2017年6月法網8強賽擊敗日本「網球王子」錦織圭；今天拍下第5種子，他下戰將碰加拿大重砲洛尼奇（Milos Raonic），挑戰第13度交手的第10勝。

兩人其中一次交手就是2016年溫布頓決賽，當時勝出的墨瑞說，經過和澤瑞夫的馬拉松大戰，可能會有點疲勞，「我認為是因為太久沒和頂尖選手打那麼膠著了。」

墨瑞 澤瑞夫 Andy Murray

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