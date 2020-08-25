聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／重返巔峰？ 墨瑞拍下世界前10
辛辛那提名人賽才是「英國希望」墨瑞（Andy Murray）本季第一站，他不但首輪迎接相隔9個月的勝利，今天第二輪更以6：3、3：6、7：5力退世界排名第7的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），證明仍有競爭力。
這只是墨瑞近3年首度擊敗世界前10的對手，對近年多次動刀的他有很大意義；他強調若有看他練球，就能知道今天擊敗澤瑞夫不能說是意外，儘管有時自己看起來是有些負面，但他仍強烈相信能贏下像今天這樣的對決。
「我總是相信，即使我表面看起來有點負面，我相信我的鬥志，我想這也是我的一大優勢。」墨瑞說，當他還沒失去鬥志，就不是結束選手生涯的時刻，「我仍有鬥志和贏球的渴望。」
墨瑞受傷勢影響，目前世界排名僅134，上度擊敗世界前10選手已是2017年6月法網8強賽擊敗日本「網球王子」錦織圭；今天拍下第5種子，他下戰將碰加拿大重砲洛尼奇（Milos Raonic），挑戰第13度交手的第10勝。
兩人其中一次交手就是2016年溫布頓決賽，當時勝出的墨瑞說，經過和澤瑞夫的馬拉松大戰，可能會有點疲勞，「我認為是因為太久沒和頂尖選手打那麼膠著了。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言