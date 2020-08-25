高球／全國小明星公益賽 泰山小學陳秉承一月兩冠

2020年全國高爾夫小明星公益邀請賽今天在花蓮球場風光落幕，破紀錄的46位參賽小朋友，合力為東台灣的高球基層扎根樹立新里程碑，剛贏得中華高協北區8月賽D組王座的新北泰山小學五年級陳秉承初次挑戰後山，仍維持顛峰，以兩輪157桿稱霸男女CD組，在一個月內贏得第二座冠軍；台中東山高中國中部九年級詹翊正則以162桿，榮登男女AB組王座。

陳秉承首日便打出男女CD組最佳80桿，次日則以全場次低的77桿作收，兩輪157桿，為賽會最佳成績。陳秉承表示，因球道較窄且果嶺速度難測，挑戰極大，但因控制得宜，未出大錯，「上果嶺的那一桿最關鍵，我總是拿大一號的球桿輕輕打，盡量把球落在果嶺前緣，保留滾動的空間，落點控制極佳。」他的姊姊陳芸禾兩天169桿，獲男女AB組季軍

在男女AB組奪冠的詹翊正從落後3桿出發，打完前兩洞便追平第一輪領先的江怡蘋，「因為對手前兩洞分別打了雙柏忌和柏忌，我都打PAR，第四洞更超前2桿，並領先到底。不過整體而言，推桿還是差了些，沒有把握抓鳥的機會。」

江怡蘋是參賽選手中，唯一的花蓮球場培訓生，但因臨場失常，未能為地主留下冠軍，「可能太過緊張，前兩洞就保不住優勢。」按競賽規定，詹翊正和江怡蘋均在白梯開球，即將升國三的詹翊正球技雖不比江怡蘋成熟，但有距離優勢，也是勝出的主因。「我的開球大概比對手遠10碼，加上周六曾打過練習賽，對球場並不陌生。」

2020年全國高爾夫小明星公益邀請賽由花蓮高爾夫委員會主辦，是花蓮高球史上最盛大的青少年高爾夫賽事，共有55人報名，46人參賽，一手籌劃賽事的花蓮高爾夫委員會總幹事東華大學楊昌斌教授表示，為了響應中華高協基層扎根政策，明年將擴大辦理，以激勵花蓮的高球風氣。

花蓮球場副總經理汪旋周則強調，球場和縣府、高球委員會將組成同心協力的「鐵三角」，為推展花蓮高球運動全力以赴，花蓮高爾夫主委黃冠欽則豪氣允諾，將出錢出力，讓賽事一年比一年動，成為地方支持中央的表率。