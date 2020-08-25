田徑／休季變開季 陳傑年底全國錦標賽力拚佳績

8月初結束模擬東京奧運對抗賽後，台灣田徑選手已提前進入冬季訓練期，男子400公尺跨欄好手陳傑透露，12月登場的全國田徑錦標賽將是今年重頭戲，「若能達標當然最好」。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，今年田徑訓練、備戰週期全亂，以往3月正迎來開季，今年卻提前變成休季，加上世界田徑總會宣布，自4月6日起至11月31日止凍結世界排名，就算選手達到奧運參賽標準也沒有用。

2年一次的全國田徑錦標賽，過往都在10月舉行，今年因疫情順延至12月4日，也成為田徑「解封」後台灣第一場達標賽。

對於今年訓練時程全亂，才剛開季就「休季」，秋天才剛開始就進入冬訓，甚至過去準備迎接假期的年底，則變成開季第一場比賽，今天擔任109年國民體育日代言人的陳傑笑說：「這大概是我這一生中，最特別的經驗。」

陳傑透露，模擬賽結束後，國家田徑隊就已進入冬訓期，預計9月將前往澎湖移地訓練，屆時10月4日開跑的新北城市盃全國田徑賽，將會是他們下半季首戰，接著就要全力準備12月的全國田徑錦標賽。

由於12月已進入冬季、氣溫偏低，對選手創造成績相對不容易，也增添受傷風險，不過陳傑強調，現在他只能把握每一場出賽、盡力衝刺，「我會把全田賽，當成今年最重要的一場比賽，爭取最佳成績」。

當被問到，是否會直接挑戰48秒90的男子400公尺奧運參賽標準時，陳傑爽朗地笑說：「如果可以達標，當然是最好。」