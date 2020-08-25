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「燒最久」的東奧聖火 將移至東京展示
一波三折的東奧聖火要放哪？奧運聖火傳遞是歷年傳統，但今年因疫影響，在希臘點燃儀式後，還沒來得及到日本國內進行聖火接力，東奧就宣布延期，目前聖火還暫存在福島縣。據日本奧會（JOC）24日宣布，將把聖火移至東京的奧運博物館展示，預計在9月1日到11月1日期間展出，此外，明年東奧之前的聖火傳遞路線仍照舊。
奧運大會開幕數個月前，會先在希臘古奧林匹克點燃聖火的儀式，將聖火傳遞到下一屆奧運主辦城市，這些都是奧運歷年相伴的傳統，至於東奧今年原訂計劃是在3月26日從福島縣的國家體育中心啟動，總計121天的國內聖火傳遞，卻在開始傳遞前就因疫情延後東奧而喊卡，這段期間內聖火都暫時被存放在福島縣。
但由於明年聖火傳遞之前，聖火該存放在哪都尚未有定論，根據《路透社》報導，日本奧會24日就率先宣布，將把奧運聖火用以展示，預期將移至東京新宿區的奧林匹克博物館，展期是9月1日到11月1日止。
考量到防疫的問題，奧運博物館會訂定指定觀看日期與時間，讓欲前往觀賞的遊客採用預定系統登記，現場會設定單向的觀賞路線，避免遊客之間不必要的接觸。
至於延後的聖火接力（日本國內以及傳往下一屆巴黎奧運）行程表尚未被證實，上週僅有日媒披露會按照原訂路線與日長，屆時接力將遍及日本47個州、府，依然是121天的行程表。
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