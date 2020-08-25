國民體育日推三免費一優惠 新體育署長最快9月1日上任

教育部體育署今天舉辨「109年度國民體育日」啟動記者會，教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟與兩位代言人陳傑、Lulu黃路紫茵也一同為今年推出的「三免費、一優惠」進行宣傳，對於日前傳出體育署新任署長已確定人選，林騰蛟今天受訪時則是語帶保留的表示，如一切順利最快9月1日就能結束代班工作。

今年國民體育日邀請到陳傑與Lulu擔任代言人並拍攝宣傳影片，在影片中提到今年推出的三免費一優惠好康，包括9月9日國民體育日當天國民運動中心與公立公共運動設施將免費開放民眾使用、9月份免費的體適能檢測和9月19日體育表演會免費進場觀看，以及一優惠為配合體育署「動滋券」活動鼓勵民眾持動滋券至相關合作運動產業業者消費，各業者也都有提出相關搭配優惠活動。

在啟動儀式上，也由體育署代理署長林騰蛟帶領陳傑和Lulu跨過特製的跨欄欄架，代表著全民跨越今年所有的困難，揮別疫情影響，而兩位代言人在9月19日的體表會中也預計會有更近一步的表演合作。

至於日前傳出體育署新任署長將由台師大教授張少熙接任，林騰蛟在今天被問及此事時仍語帶保留的表示，自己的消息來源同樣是媒體報導，「相信媒體的報導都有一定的查證，我自己也相當期待，能由運動專業的署長來繼續帶領國內體育發展，尤其明年還有東京奧運將要舉辦。如果一切順利的話，最快9月1日就能跟大家分享好消息。」