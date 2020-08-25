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辛辛那提網賽／撐過八年來最長苦戰 小威自認通過考驗

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
小威與與荷蘭網球女將露絲苦戰三盤耗時2小時48分鐘，寫下近8年來最長賽事紀錄，讓她賽後直言已通過考驗，可以登上美網主球場。 路透社
小威與與荷蘭網球女將露絲苦戰三盤耗時2小時48分鐘，寫下近8年來最長賽事紀錄，讓她賽後直言已通過考驗，可以登上美網主球場。 路透社

美國網球傳奇名將小威廉絲Serena Williams）在今天於辛辛那提網賽女單32強，與荷蘭網球女將露絲（Arantxa Rus）苦戰了三盤後以7：6（8：6）、3：6、7：6（7：0）勝出，而該場比賽共耗時2小時48分鐘，創下小威近8年來最長賽事紀錄，讓她賽後直言已通過考驗，可以登上美網主球場。

去年未參與辛辛那提網賽的小威，今年為了備戰美網再度參賽，不過在女單首輪賽事中她就陷入意料外的苦戰，面對世界排名第72名的露絲，小威在首盤就與對手一路拉鋸到搶七才驚險勝出，不過第二盤卻遭對手兩度破發以6：3扳平，決勝盤雙方又一路苦戰到搶七，小威才以連拿七分的表現淘汰對手。

而本場比賽時間長達168分鐘，也是小威繼2012年法網首輪遭地主選手拉扎諾（Virginie Razzano）爆冷淘汰後，近八年來打過時間最長的賽事，她說：「現在我感覺通過了測試，我可以參加美網並且站上艾許球場（美網主球場）出賽了。在比賽過程中我一度舉起我的拳頭高喊『Come on！』，因為我的腦中還是有一群觀眾在，所以對我來說這次的比賽同樣有觀眾在場。」

今年辛辛那提網賽受到新冠肺炎疫情影響，從過去在辛辛那提舉辦移師到紐約美網舉辦地舉行，且不開放觀眾進場，希望能減少球員感染風險，這也讓小威坦言與過去參賽氣氛確實有點不同，不過她強調已經為接下來的賽事做好準備，「我感覺超棒的，因為過去六周我幾乎天天在打球，這對我來說是個很棒的機會。」

小威廉絲 美網 Serena Williams

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