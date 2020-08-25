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辛辛那提網賽／一度躺地接受治療 約克維奇帶傷晉16強

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
約克維奇在打完首盤後一度因為頸部不適躺在球場上接受治療。 歐新社
約克維奇在打完首盤後一度因為頸部不適躺在球場上接受治療。 歐新社

日前才因為頸部感到不適宣布退出本周辛辛那提網賽雙打賽事的約克維奇（Novak Djokovic），在今天的單打32強賽中也陷入苦戰，面對世界排名第72名的立陶宛貝瑞金斯（Ricardas Berankis），約克維奇在打完首盤後一度因為頸部不適躺在球場上接受治療，不過最終他仍是以7：6（7：2）、6：4險勝對手，挺進到單打16強賽。

正為美網積極備戰的世界球王約克維奇，本周來到辛辛那提參與美網前哨戰，但近來他受到頸部不適影響，日前就已經宣布退出雙打賽事，而今天的單打32強碰上貝瑞金斯，也因為頸部的狀況表現大受影響。

本場比賽約克維奇共出現了七次的雙發失誤，其中首盤就出現五次，被對手逼入搶七後才驚險勝出，而首盤結束後約克維奇也因為頸部不適一度躺在球場上接受大會醫療人員的按摩治療，在第二盤以6：4擊退對手後，約克維奇也將今年戰績拉升到19勝0敗。

賽後在談到頸部的狀況時，約克維奇說：「情況有愈來愈好，這傷勢已經困擾了我四天，現在我還沒有辦法達到自己期望的樣子，但至少是朝著正確方向前進，希望今晚的比賽後不會有發炎的狀況發生，我們會盡可能的治療，然後再看看明天的狀態。」

約克維奇坦言，今天的七次雙發失誤確實是受到頸部狀況影響，所幸在ATP治療師的協助下獲得舒緩，「這確實困擾著我，讓我出現很多次的雙發失誤，但在ＡＴＰ物理治療師克萊（Clay Sniteman）的幫助下，他讓我確保自己能拿出更好的狀態。」

除了約克維奇外，小威廉絲（Serena Williams）與大坂直美今天也在辛辛那提網賽女單32強順利擊敗對手，而尋求在美網復出的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）則是在男單32強拍落第五種子澤瑞夫（Alexander Zverev）挺進到16強賽。

約克維奇 美網 小威廉絲

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