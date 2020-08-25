羽球／記憶讓我更強 戴資穎與記憶體品牌推聯名隨身碟

羽球世界球后戴資穎近日與記憶體儲存品牌金士頓（Kingston）攜手推出「記憶 讓我更強There’s Strength in Memory」品牌活動，不僅深化與品牌大使戴資穎的跨界合作，更道出雙方在締造世界第一的光榮背後，如何汲取記憶中的寶貴經驗與眾多支持，將其化作成長的動能，以「記憶」為基石一步一步登上全球之冠。

金士頓繼日前推出「記憶三部曲」後，再度透過戴資穎封后的心路歷程刻劃「記憶」帶來的珍貴力量，「記憶 讓我更強」形象影片以戴資穎的獨白貫穿主軸，訴說家人、球迷與教練一路上的相挺，以及每次練球的汗水和經驗；這些點滴的記憶都是帶著她前進、在關鍵時刻支撐自己的動力，陪伴她征戰球場，將記憶的力量化作每一次揮拍的能量，堅定無懼地踏上奪冠之路。

金士頓全球業務行銷副總裁吳志恒表示：「這次和小戴合作的形象影片『記憶 讓我更強』展現了金士頓始終如一的核心價值，希望讓大家看到在世界第一的背後，是『記憶』帶來茁壯、是『記憶』成就卓越、是『記憶』讓我們更強。」

戴資穎聯名珍藏版隨身碟以羽球為設計原型，以細膩的羽毛紋路與印有戴資穎親筆簽名的球托打造出擬真的羽球造型隨身碟，對於這次的合作，戴資穎說：「金士頓對品質的堅持，就像我對自己的要求，相信自己永不放棄。這款聯名隨身碟的設計概念來自我最熟悉的羽球，看到成品時就好像第一次打球那麼開心，希望這個珍藏版設計，也能帶給大家力量，留下自己的專屬記憶。」