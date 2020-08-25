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田徑／世界最快男人也閃不掉 柏特傳確診新冠肺炎

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
牙買加「閃電」柏特宣布確診新冠肺炎。 路透社
牙買加「閃電」柏特宣布確診新冠肺炎。 路透社

生涯擁有八面奧運會田徑金牌，並保有男子100公尺與200公尺世界紀錄的牙買加「閃電」柏特（Usain Bolt），在日前剛與友人一起歡慶34歲生日，不過今天他卻於個人社群網站上宣布因為新冠肺炎檢測確診目前正在居家隔離中。

身為田徑界史上跑最快的男人，柏特不僅保有男子100公尺9秒58、200公尺19秒19的雙世界紀錄，從2008年北京奧運到2016年里約奧運期間，他還完成了男子100公尺、200公尺三連霸，以及帶領牙買街男子400公尺接力隊拿下兩面金牌，生涯共奪下8面奧運金牌。

在2017年世錦賽退役後，柏特的動態仍是受到外界高度關注，包括2018年他曾一度前往澳洲職業足球隊進行試訓，希望一圓小時候的足球夢，不過在隨隊一個多月後隨即宣布放棄成為職業足球員的夢想。

而上周剛與好友們一同歡慶34歲生日的柏特，今天卻在個人社群網站上宣布確診新冠肺炎疫情的消息，「大家好，在上周六我進行了一次檢測，並發現自己確診了新冠肺炎，我會為自己負起責任留在家中隔離，並遠離我的朋友們。」

柏特強調自己屬於無症狀患者，但將會在檢測呈現陰性反應後才會解除隔離，牙買加目前為止共驗出1413名確診案例，並有16人因未染疫病逝，「安全起見，我會讓自己好好隔離，然後放鬆的去面對這段時間。」

田徑 世錦賽 里約奧運

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