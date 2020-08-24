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SBL／備戰夏季聯賽 九太「肌」情沙訓

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
九太科技隊球員首次進行沙灘訓練，體力消耗極大。圖／九太科技隊提供
九太科技隊球員首次進行沙灘訓練，體力消耗極大。圖／九太科技隊提供

2020台灣夏季籃球挑戰賽月底登場，高雄九太科技隊備戰期間特別到宜蘭烏石港進行沙灘訓練，球員在沙灘上盡露好身材，引起現場許多人圍觀；九太科技董事長沈會承也祭出高額獎金，鼓勵球員爭取最佳成績。

九太科技隊第一次的沙訓，訓練方式由體能教練翁健愷規畫，設計許多趣味活動，像是沙灘追逐、分組跳遠、撲接網球、決勝搶攤、奔跑格子等活動；其中最特殊的是撲接網球訓練，球員們必須在極短的時間內，判斷教練會將球扔往哪側，然後自溼軟的沙灘中躍起接球，訓練平衡及敏捷性，球員們都揮灑汗水努力完成訓練。

九太科技隊訓練過程在海邊引起圍觀，許多衝浪客及遊客都看著球隊訓練興致盎然，驚呼連連，總教練劉嘉發說：「整個活動讓球員體能獲得提升，訓練在遊戲中完成，球員們都很開心，展現出季後訓練的成果，陽光、沙灘、海水也符合夏季賽的氛圍。」

今年季後自台灣啤酒隊轉到九太科技隊的吳曉謹，生平第一次去烏石港，也是第一次在沙灘訓練，「因為沙子是軟的，所以更花體能在平衡和出力，覺得最好玩的活動是『奔跑格子』，撲接網球也是極為考驗反應力。」

沙訓是為31日展開的夏季聯賽準備，劉嘉發希望透過比賽展現近期訓練成果，「經過季後的補強與調整，希望去年留下的球員和新進球員能夠有火花，特別期待李漢昇、林任鴻、吳曉謹的表現，新秀『康寧雙星』林柏豪、陳駿翰則會看情況讓兩人磨練身手。夏季挑戰賽目標是打進冠軍戰，展現快狠準的『小球戰術』成果。」

吳曉謹也積極備戰，希望轉隊後能夠拿出好成績，他覺得：「九太隊教練講解細節很細膩，積極鼓勵球員勇敢出手，自己備戰已經達到80%，剩下20%還在努力調整，希望提供球隊需要的火力，也能提升防守強度。」

今年因新冠疫情，瓊斯盃無法舉辦，沈會承非常重視2020台灣夏季籃球挑戰賽，提供九太隊冠軍30萬元、亞軍15萬元的激勵獎金，鼓勵球員在賽事中努力表現，在籃球旱季為球迷提供最精彩的比賽。

吳曉謹生平第一次沙灘訓練，覺得很新鮮。圖／九太科技隊提供
吳曉謹生平第一次沙灘訓練，覺得很新鮮。圖／九太科技隊提供
九太科技隊總教練劉嘉發期許，夏季挑戰賽能夠打進冠軍戰。圖／九太科技隊提供
九太科技隊總教練劉嘉發期許，夏季挑戰賽能夠打進冠軍戰。圖／九太科技隊提供
九太科技隊在烏石港沙灘進行訓練，現場遊客與衝浪客圍觀。圖／九太科技隊提供
九太科技隊在烏石港沙灘進行訓練，現場遊客與衝浪客圍觀。圖／九太科技隊提供
九太科技隊李秉鴻賣力奔跑，展現精壯身材。圖／九太科技隊提供
九太科技隊李秉鴻賣力奔跑，展現精壯身材。圖／九太科技隊提供
撲接網球難度極高，柯旻豪賣力接球。圖／九太科技隊提供
撲接網球難度極高，柯旻豪賣力接球。圖／九太科技隊提供

瓊斯盃 衝浪

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