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網球／球王脖子疼！約克維奇棄辛辛那提雙打
原本要參加辛辛那提名人賽單、雙打，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天卻因脖子痛，臨時退出雙打名單，但他仍居單打頭號種子。
33歲的小約生涯已握有17座大滿貫金盃，包括今年年初的澳網，31日開打的美網在許多名將缺陣下，有很高機會挑戰累積紀錄。
受新冠肺炎影響，辛辛那提名人賽今年從辛辛那提移師紐約，小約除列單打頭號種子，原本也和同胞克拉伊諾維奇（Filip Krajinovic）聯手雙打，但今天因頸部不適宣布退出雙打賽程。
小約單打首輪輪空，首戰將碰會外賽出線的立陶宛貝瑞金斯（Ricardis Berankis）；小約也是賽事兩年前的冠軍，完成9個千分名人賽「橫掃」紀錄，成為ATP史上唯一一人，不過去年挑戰連霸止步4強。
職網賽事因新冠肺炎疫情衝擊，從3月就停擺，小約前一次正式出賽已是2月的杜拜公開賽，目前本季成績還是完美的18戰全勝，不過他6月自辦亞德里亞巡迴賽罹患新冠肺炎，辛辛那提成染疫後亮相第一站。
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