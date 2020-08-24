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足球歐冠盃／力克巴黎全勝加冕 拜仁隊史二度三冠王

世界日報 / 編譯林育正／綜合報導
拜仁慕尼黑奪第六座歐冠冠軍。 歐新社
拜仁慕尼黑奪第六座歐冠冠軍。 歐新社

歐洲冠軍足球聯賽決賽在葡萄牙里斯本開踢，德國的拜仁慕尼黑靠著法國邊鋒柯曼（Kingsley Coman）下半場的頭錘破門，幫助拜仁1：0擊敗巴黎聖日耳曼；不僅拿下隊史第六座歐冠冠軍，更罕見以全勝之姿奪冠。

對上擁有內馬爾（Neymar）和姆巴佩（Kylian Mbappe）等進攻好手的大巴黎，兩隊展開快節奏對攻；激烈的攻防，也讓拜仁吞下四張黃牌以及出現多達22次犯規，但門神諾伊爾（Manuel Neuer）將巴黎的三次射正全部沒收。

來到下半場第59分鐘，基米赫（Joshua Kimmich）從禁區外吊球，以邊鋒柯曼抓到防守空檔，頭球破門取得領先。不過接下來巴黎在進攻上少有建樹，內馬爾和姆巴佩無法發揮盤帶和速度優勢，撕裂拜仁防線。

最終五分鐘的傷停補時結束，拜仁就以1：0自2013年後再度奪下冠軍。

拜仁慕尼黑本季在歐冠表現神勇，小組賽六戰全勝，16強開始依序淘汰切爾西、巴塞隆納和里昂等各國勁旅，成為2007-08賽季的曼聯之後，再次以不敗之姿奪冠的球隊。不過本季的拜仁勇奪全勝，冠軍含金量更勝一籌。

波蘭明星前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）決賽雖然射門中柱沒有進球，但仍以15球拿下本屆進球王，可惜沒能打破C羅單季17球的歐冠紀錄。

拜仁今年賽季表現精采，在德甲聯賽、德國杯以及擁有世界最高水準聯賽美稱的歐冠都捧冠，隊史第二次拿下三冠王。

獲得唯一進球的柯曼，不僅在巴黎出身，過去還曾是巴黎聖日耳曼的一員，他賽後有些感慨地說：「這是讓人難以置信的一晚，不只對球隊，對所有球迷也是。我抱持百分之百要拿下勝利的決心上場，我來自巴黎，我也對此感到有些遺憾。」

內馬爾 C羅 德甲

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