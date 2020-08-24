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足球歐冠盃／德甲拜仁紀錄之夜 奪隊史第6座冠軍

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
德甲巨人拜仁慕尼黑成功奪下隊史第6個歐冠冠軍，團隊更寫下單季歐冠不敗金身的前無古人紀錄。(photo from Bayern Munich FC Facebook Fanpage)
德甲巨人拜仁慕尼黑成功奪下隊史第6個歐冠冠軍，團隊更寫下單季歐冠不敗金身的前無古人紀錄。(photo from Bayern Munich FC Facebook Fanpage)

德甲豪門拜仁力克法甲龍頭大巴黎，笑納隊史第6座歐冠冠軍！本季歐冠決賽24日凌晨在里斯本開打，拜仁靠著大巴黎舊將柯曼頂進關鍵進球，以1：0勝出捧盃，囊括各大榮譽，包含隊史第2度的三冠王、歷史上首度在歐冠以不敗金身奪冠的隊伍，陣中王牌射手萊萬多夫斯基收穫歐冠金靴獎，賽季中途接手救火的原助教弗里克功不可沒。

史上首個不敗勁旅

根據《福斯體育網》報導，本季歐冠淘汰賽因疫情不開放球迷進場，成為史上最安靜的一場決賽，但德甲和法甲的龍頭在24日一同上演精彩的你來我往，雙方都有入球的機會，但大巴黎主力姆巴佩卻屢屢錯失，下半場拜仁靠著前大巴黎的邊鋒柯曼打進唯一一顆進球，以1：0笑納隊史第6座歐冠冠軍，更寫下歐冠史上首支整季不敗的紀錄。

拜仁本季先拿到德國盃和德甲聯賽的冠軍，加上歐冠冠軍，囊括三冠王，成為史上第9度的三冠王、也是隊史第2次，前一次是12/13賽季由名帥海因克斯率隊拿下的。歷史上9次三冠王也僅拜仁和巴塞曾經單隊完成2次。

救火教練獲好評

綜觀拜仁站上歐洲之巔的路程，是靠著強悍的進攻火力取勝，11場球賽轟進43球，頭號射手萊萬多夫斯基居功厥偉，他在10場出賽高效率打進15球，拿下歐冠金靴獎，遠勝次名的哈蘭德（僅10球），可惜今年淘汰賽縮水、場次少，讓萊萬無緣打破C羅寫下的歐冠單季17球紀錄，更可惜的是今年金球獎也因疫取消，否則肯定是拿到德甲金靴、歐冠金靴，帶隊成績又封頂的萊萬呼聲最高。

除了兇猛的火力，拜仁本季中途接手球隊的「救火」教練弗里克也備受好評，弗里克原本開季只是助理教練，但因原主帥科瓦奇被炒魷魚，弗里克只好臨時接手，卻意外率領拜仁打出佳績，復賽前21戰狂拿18勝1和2負，復賽後又在歐冠賽場一路高歌猛進，最終成功奪魁，弗里克也被戲稱是「最狂助教」，而他也將繼續執教拜仁到22/23賽季。

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