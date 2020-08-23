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高球／百萬善款花蓮扎根 15所學校受惠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
2020年全國高爾夫小明星公益邀請賽前舉行捐贈儀式。圖／花蓮縣高爾夫委員會提供
2020年全國高爾夫小明星公益邀請賽前舉行捐贈儀式。圖／花蓮縣高爾夫委員會提供

2020年全國高爾夫小明星公益邀請賽明天花蓮球場揭幕，今天主辦單位花蓮縣體育會高爾夫委員會特別辦理捐贈典禮，將募款所得132萬及各項高爾夫器材捐給縣內15所國、高中及小學，共有9所學校校長親自出席、共襄盛舉。

其中集合50位參賽選手的報名費合計5萬元，作為秀林鄉三棧小學推動高爾夫專用，並由私立海星小學五年級的楊喻棠，把款項贈給代表縣長出席的體健課課長徐蔚文。

8月1日剛上任的玉里國中校長余彩玲表示，將秉持「大手牽小手」的概念，在既有的基礎上繼續推動基層扎根，「我們將善用捐款，以社團方式推展基層高球扎根。」

東華大學體育與運動科學系教授林如瀚則以「縣內高爾夫基層優秀選手運動科學補助」親撰計劃，獲教育部體育署核撥38萬元補助，同樣全數挹注於基層高球扎根專用。

花蓮縣高爾夫委員會總顧問許至勝及副主委黃正昌也共同贊助13萬元，給明恥小學建置室內練習場；此外，信宇建設林玉富董事長捐贈12萬元，懸壺濟世多年的江瑞庭醫師捐助5萬元、中華民國高爾夫球場學會理事長何敏捐助4萬元，基隆康寧眼科診所院長陳宗源捐贈2萬元，也都為高球基層扎根拋磚引玉。

主持捐贈議儀式的縣高爾夫委員會主委黃冠欽強調，2020年全國高夫小明星公益邀請賽是他去年五月上任後在花蓮舉行的最盛大的青少年高爾夫賽事，希望透過捐贈的行動，讓小朋友親自感受參與作公益的榮譽感，並了解回饋社會人人有責，沒有老少之別。

一手策畫比賽及捐贈活動的花蓮縣高爾夫委員會總幹事楊昌斌教授表示，一年多前花蓮縣辦理青少年高爾夫賽事，來自西部的選手不足十人，經過一年多的努力，並在黃冠欽主委的領導下，外地的參賽選手超過40人，競賽人數倍增，證明花蓮縣的努力，已獲得國內其他各縣市的肯定。

捐贈典禮在花蓮平和國中禮堂舉行，除了玉里國中校長余彩玲、東華大學附小校長鮑明鈞、三棧小學校長張炳仁等九位校長一出席外，長期贊助花蓮高爾夫基層扎根的花蓮第一獅子會幹部王安順、譚康文等也親自出席。

高爾夫

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