快訊

25日彰化萬人血清檢測期中報告 台大公衛學院宣布取消

獨／開幕3年半 最後一間「豚骨一燈」拉麵8月31日熄燈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／宋碩芸衝破低潮 會外賽打到第2冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
宋碩芸摘下109年第二次全國羽球排名賽女單冠軍。圖／台電羽球隊提供
宋碩芸摘下109年第二次全國羽球排名賽女單冠軍。圖／台電羽球隊提供

相隔3年，台電羽球女將宋碩芸再嘗排名賽金盃滋味，她今天在109年第二次全國羽球排名賽上演58分鐘逆轉勝，以13：21、21：12、21：14氣走亞柏梁庭瑜，繼106年第二次排名賽首度封后後再度登頂。

宋碩芸第二次排名賽一路從會外賽打起，一路擊敗亞柏程郁捷、合庫洪毅婷、白馭珀及自家隊友陳肅諭，每場皆以直落二取勝晉級決賽，甚至讓世界排名第36的白馭珀傷棄退賽。

今天雖失掉首局，小宋仍展現韌性，她透露開賽失誤率偏高，讓對方打來順手，經過逐漸的調適，次局沒想太多，先以「把球打進」為要務，力求擊球穩定性，打順打開後變成對手失誤增加，順勢把握機會展開反攻。

從會外一路登頂，小宋笑說，再怎麼辛苦也都值得；她特別感謝基隆高中教練鄭永成指導的特訓，尤其加入跟男子選手對練，讓穩定性不少，同時感謝台電球團的支持與教練團的辛勞，期待這座冠軍作為小小起步，未來提升能力、再打出佳績。

宋碩芸目前世界女單排名第64，最高排名曾在2018來到第43，但受轉隊、傷勢等因素影響，蟄伏許久；低潮後以冠軍破繭，她也期待新冠肺炎疫情趕緊過去、國際賽早日開打，儘速提升自己的世界排名。

羽球

延伸閱讀

羽球／兄妹檔排名賽首奪冠 李洋李芷蓁喊意外

羽球／前世青冠軍呂家弘 車禍後成長排名賽首封王

羽球／全國排名賽老爸拿15冠 李佳豪不求超越紀錄

羽球／王子維陪練員謝成東甲組排名賽初體驗 無緣晉次輪

相關新聞

高球／百萬善款花蓮扎根 15所學校受惠

2020年全國高爾夫小明星公益邀請賽明天花蓮球場揭幕，今天主辦單位花蓮縣體育會高爾夫委員會特別辦理捐贈典禮，將募款所得1...

羽球／宋碩芸衝破低潮 會外賽打到第2冠

相隔3年，台電羽球女將宋碩芸再嘗排名賽金盃滋味，她今天在109年第二次全國羽球排名賽上演58分鐘逆轉勝，以13：21、2...

羽球／兄妹檔排名賽首奪冠 李洋李芷蓁喊意外

土地銀行北市大兄妹檔李洋與李芷蓁相隔7年再度合體，這次首度搭檔出征全國羽球排名賽就勇奪冠軍，李洋與李芷蓁皆坦言出乎意料，...

羽球／前世青冠軍呂家弘 車禍後成長排名賽首封王

台灣羽球好手呂家弘在拿下2015年世界青少年錦標賽冠軍後，練球態度散漫，歷經車禍受傷後調整心態，到今天首次奪下全國羽球排...

網球／相隔9個月 英國希望迎接勝場

相隔超過9個月，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）終於嘗到勝利滋味，他今天在辛辛那提名人賽3盤拍下地主好手帝亞弗...

網球／墨瑞為美網暖身 坦言還跟不上節奏

兩屆溫網大滿貫得主墨瑞（Andy Murray）即將重返球場，將於移師紐約的辛辛那提大師賽，對上地主選手帝亞弗（Frances Tiafoe），去年11月歐洲公開賽後就沒有出賽紀錄的墨瑞，坦言近期跟一

羽球／全國排名賽老爸拿15冠 李佳豪不求超越紀錄

亞柏羽球小將李佳豪，今天在第2次全國羽球排名賽男單4強，以2比1逆轉擊敗陳紀廷，明天將挑戰生涯第3冠，而他老爸李謀周生涯...

影／全國自由車錦標賽 4km青年組大甲高中包辦男女冠軍

「109年全國自由車場地錦標賽」今、明2天在臺中清水鰲峰山公園自由車場舉行，共122名選手參賽，包括2014釜山亞運金、...

國際田總主席：東奧不必然能如期舉辦

國際田徑總會主席柯伊（Sebastian Coe）說，受到疫情影響，延到明年夏天的東京奧運不必然能如期舉辦，雖然他非常希...

美網／新冠肺炎二度檢測仍陽性 錦織圭參賽難度高

日本網球一哥錦織圭日前因確診新冠肺炎，宣布退出辛辛那提大師賽，然而第二次檢測結果仍為陽性反應，將維持自主隔離，雖然尚未宣...

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2016年之後，大家才比較認識周天成，但是，當大家還沒聽過他名字時，他每天晚上都在想怎麼讓自己更進步，他說「只有拿了好成績，有影響力的時候，我才可以去回饋，才可以影響更多人，不然我就只是個路人。」

熱門新聞

日職／王柏融扛一棒揮長打 七局退場無緣對宋家豪

NBA／啟動「全力詹」模式 詹姆斯寫傲視古今紀錄

NBA／詹姆斯、戴維斯合拿67分 湖人擊退拓荒者

中職／9：0打到動用領先組 曾總：贏了卻不開心

NBA／雷霆三衛聯手出擊 延長賽擊落火箭

NBA／承諾為詹姆斯分擔壓力 戴維斯下半場火力爆發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。