羽球／宋碩芸衝破低潮 會外賽打到第2冠

相隔3年，台電羽球女將宋碩芸再嘗排名賽金盃滋味，她今天在109年第二次全國羽球排名賽上演58分鐘逆轉勝，以13：21、21：12、21：14氣走亞柏梁庭瑜，繼106年第二次排名賽首度封后後再度登頂。

宋碩芸第二次排名賽一路從會外賽打起，一路擊敗亞柏程郁捷、合庫洪毅婷、白馭珀及自家隊友陳肅諭，每場皆以直落二取勝晉級決賽，甚至讓世界排名第36的白馭珀傷棄退賽。

今天雖失掉首局，小宋仍展現韌性，她透露開賽失誤率偏高，讓對方打來順手，經過逐漸的調適，次局沒想太多，先以「把球打進」為要務，力求擊球穩定性，打順打開後變成對手失誤增加，順勢把握機會展開反攻。

從會外一路登頂，小宋笑說，再怎麼辛苦也都值得；她特別感謝基隆高中教練鄭永成指導的特訓，尤其加入跟男子選手對練，讓穩定性不少，同時感謝台電球團的支持與教練團的辛勞，期待這座冠軍作為小小起步，未來提升能力、再打出佳績。

宋碩芸目前世界女單排名第64，最高排名曾在2018來到第43，但受轉隊、傷勢等因素影響，蟄伏許久；低潮後以冠軍破繭，她也期待新冠肺炎疫情趕緊過去、國際賽早日開打，儘速提升自己的世界排名。