菁英盃籃賽／旅行業相挺 北市大旅外軍團回敬金盃

北市大全龍陣容一字排開，從黃英利、林仙芳、魏于淳到劉希曄都有旅外資利，朱育勤和游乙文則是今年WSBL選秀會首輪中選球員，豪華球員名單沒有意外一路打進菁英盃公開大專女子冠軍戰，並以64：58力退台師大，完成「面子之爭」。

陣中齊聚旅外好手，北市大教頭錢薇娟透露，透過比賽讓球員有個舞台，「運動員一定要比賽，尤其旅外這幾個，很需要，不然一整年燈沒比賽，太長了。」

今年大陸WCBA賽程受新冠肺炎疫情影響，農曆年後賽程就全部喊卡，最終賽季提前結束，新賽季預計10月展開，先前彭詩晴和黃品蓁已飛往對岸，林仙芳也預計下周三和武漢隊會合，菁英盃成迎接新賽季前的檢測機會。

錢薇娟透露，球衣背號印著的全龍是過去就曾支持北市大的旅行社，球隊沒有參加菁英盃的資源，全龍雖是受疫情影響嚴重的旅遊業，仍二話不說情義相挺，讓她十分感激，冠軍成績也是最直接的回報方式；她另率北市大現役球員組成「珍珠會」參賽，贊助單位則是一群「貴婦團」。

去年在WCBA奮戰的劉希曄，今年原本要前往澳洲挑戰職業新旅程，受疫情影響留在台灣重回WSBL舞台，6月結束賽程後持續為下階段準備，她笑說：「WSBL就沒再打比賽，這次來滿好的，調整狀況。」北市大全龍陣容豪華，她坦言冠軍當然是唯一目標，「輸了還得了，第三節後面（遭台師大追平）估計錢姊是要製造些緊張氣氛。」