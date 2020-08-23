羽球／兄妹檔排名賽首奪冠 李洋李芷蓁喊意外

土地銀行北市大兄妹檔李洋與李芷蓁相隔7年再度合體，這次首度搭檔出征全國羽球排名賽就勇奪冠軍，李洋與李芷蓁皆坦言出乎意料，而兩人未來是否繼續聯手，將視球團安排。

109年度第2次全國羽球排名賽今天在台北體育館舉行混雙決賽，李洋與李芷蓁以兩個21比15，輕取亞柏國體大盧明哲與吳玓蓉。

李芷蓁與哥哥李洋搭檔，其實壓力不小，前一次合體已是7年前的比賽，她說，很久沒遇到比賽前緊張到想吐，今天冠軍戰試著抱持平常心，專注做好自己該做的事情，這次比賽過程中持續摸索混雙的打法，感謝哥哥李洋很有耐心。

李洋表示，這次與妹妹搭檔能拿下冠軍，讓他出乎意料，「每天都想說這場要輸了，運氣很好，拿下冠軍」。

李洋過去剛進球團時，受到學長薛軒億提拔，讓他感念在心，他透露，昨天暗自決定，如果有奪冠，要將冠軍獻給學長，未來也會將自身經驗繼續向下傳承。

對於未來是否再度聯手，李洋與李芷蓁皆表示，視球團安排。李芷蓁態度傾向不排斥，她強調，若有機會再聯手，會希望先增進自身實力。

代表合庫的「羽球王子」王子維，這次排名賽不打單打，改挑戰男雙、混雙賽事，其中混雙與劉巧芸搭檔，以第5名作收，王子維坦言：「很不一樣的體驗。」

王子維一開始以贏一場作為混雙目標，能打進8強，也讓他相當意外，儘管抱著輕鬆的心態參賽，但8強賽吞敗，也讓他耿耿於懷。

談到未來是否還想嘗試混雙，王子維透露，有在思考，但也會擔心影響單打表現，可能還是會以單打為主。