羽球／前世青冠軍呂家弘 車禍後成長排名賽首封王

台灣羽球好手呂家弘在拿下2015年世界青少年錦標賽冠軍後，練球態度散漫，歷經車禍受傷後調整心態，到今天首次奪下全國羽球排名賽男單冠軍，他用實力向外界再度證明自己。

109年度第2次全國羽球排名賽今天在台北體育館舉行各組決賽，亞柏北市大呂家弘與隊友李佳豪鏖戰3局，以21比8、19比21、21比19勝出，不但粉碎李佳豪連霸的美夢，還首次摘下排名賽男單冠軍。

呂家弘曾在2015年世界青少年錦標賽高捧男單冠軍，成為台灣第一人，但之後卻變得自我、練球態度散漫，直到隔年一場車禍，造成右手大拇指骨折，休息、復健近2年，才重回場上。

過去頂著世青賽冠軍的光環，呂家弘一度很在意外界的評價，「生活、訓練壓力大，也睡不好」，他調整心態後，告訴自己專注做好該做的事情。

呂家弘首次奪下排名賽冠軍，達成階段性目標，也向外界證明自己，他說：「之前拿過世青賽冠軍，但人家會說我沒拿過全國冠軍，現在拿到了，自己也可以鬆一口氣。」

受新冠肺炎疫情影響，世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽停擺，呂家弘表示，排名賽結束後將先休息，再開始準備明年賽事，目前排名世界第85的他，目標排名能挺進前50名。