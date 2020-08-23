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網球／相隔9個月 英國希望迎接勝場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
墨瑞在辛辛那提網賽獲首勝。美聯社
墨瑞在辛辛那提網賽獲首勝。美聯社

相隔超過9個月，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）終於嘗到勝利滋味，他今天在辛辛那提名人賽3盤拍下地主好手帝亞弗（Frances Tiafoe），今年第一場比賽開出紅盤，下戰將挑戰德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）。

墨瑞2018年1月動了臀部手術，去年年初又再動刀，重回賽場雖在10月打下安特衛普公開賽金盃，但迎接個人第46座ATP冠軍後，11月台維斯盃卻再成傷兵，今年新冠肺炎疫情爆發前還沒出賽紀錄。

3月職網賽事就受新冠肺炎疫情停擺，辛辛那提名人賽也因疫情影響，改變時間外也將地點從辛辛那提移師紐約，不過對重回賽場的墨瑞仍是正面消息，以7：6（8：6）、3：6、6：1解決帝亞弗的他說：「身體上我感覺很棒，我的移動比預期中還要更好。」

他自評說，場上表現當然還可以更好，不過賽末也有打出些好球，「但我絕對還有進步空間。」

身為3屆大滿貫得主，墨瑞第二輪就要碰世界排名第7的澤瑞夫，辛辛那提兩度封王的他雖在2016年澳網是出線一方，但澤瑞夫近年快速崛起，墨瑞坦言對手不好對付，「這對我是很好的測驗，以大個子來說他移動性很好。他發球有時會有點掙扎，當進入狀況時，就是世界上最頂尖的球員之一。」

辛辛那提名人賽今年改到紐約的國家網球中心舉行，同場地31日起就由美網接棒。

墨瑞 澤瑞夫 台維斯盃

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