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網球／墨瑞為美網暖身 坦言還跟不上節奏
兩屆溫網大滿貫得主墨瑞（Andy Murray）即將重返球場，將於移師紐約的辛辛那提大師賽，對上地主選手帝亞弗（Frances Tiafoe），去年11月歐洲公開賽後就沒有出賽紀錄的墨瑞，坦言近期跟一些選手練習的時候，還沒完全找回狀態。
墨瑞受訪時表示：「很高興過去幾天能跟一些頂尖的選手練習。雖然我之前有自主訓練，但練得沒那麼勤。汀恩（Dominic Thiem）、布雷夫（Andrey Rublev）、卡查諾夫（Karen Khachanov）都有跟我練，他們完全沒在客氣。」
墨瑞接著補充自己在練習過程中有些跟不上腳步，坦言：「速度跟我之前習慣的有點不太一樣。有時候會覺得跟不上節奏，但在場上的時候我的臀部感覺很好。這也是我所期待的，我希望毫無病痛去打美網，這樣我才能盡情享受大滿貫。過去幾年傷勢很困擾我，但去年年底我修養得還不錯，我很期待今年。」
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